Yemen'de bir yılda 335 çocuk öldürüldü İngiltere merkezli sivil toplum örgütü Oxfam tarafından yapılan açıklamada, 9 Ağustos 2018'den bu yana hava saldırıları, mayınlar ve rastgele gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle 335 çocuk yaşamını yitirdiği belirtildi. Bu katliama karşı uluslararası basın sessiz kalıyor.

Haber Merkezi 08 Ağustos 2019, 09:35 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019, 09:39 AA