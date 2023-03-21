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Dünya

Yemen’de esir takası anlaşması

Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir El Murtada, hükümet tarafından 181 mahkum karşılığında Husilerden 706 mahkumu içerecek bir takas anlaşmasının kabul edildiğini duyurdu.

04:00 . 21/03/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yemen hükümeti ve isyancı Husi yönetimi arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde devam eden müzakerelerin ardından bir esir takası anlaşması imzaladı. Müzakerelere katılan Husilerin Esirler Komitesi Başkanı Abdulkadir El Murtada, Suudiler ve Sudanlılar da dahil olmak üzere hükümet tarafından 181 mahkum karşılığında Husilerden 706 mahkumu içerecek bir takas anlaşmasının kabul edildiğini duyurdu. El Murtada, anlaşmanın geri kalanının tamamlanması için Ramazan ayından sonra müzakerelerin bir tur daha yapılması şartıyla, alınan kararların 3 hafta sonra uygulanacağını sözlerine ekledi. Yemen hükümet heyeti üyesi Majed Fadael ise anlaşmanın ilk aşamada 880 mahkum ve kaçırılan kişileri kapsayacağını, ardından tüm mahkumların serbest bırakılacağını ifade etti. Anlaşmanın, Suudi Arabistan ve İran arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi kararından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.



#Ortadoğu
#Yemen
#Husiler
#Esir Takası
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