Yemen'de hareketlilik: Hudeyde'den çekilme her an başlayabilir​ Yemen'de hareketlilik: Çekilme her an başlayabilir Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Husi savaşçıların ve hükümet güçlerinin liman kenti Hudeyde'den 24 saat içinde çekilebileceğini söyledi. Yemen hükümeti ise, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'a, Husilerin insani yardımlara yönelik ihlallerini görmezden geldiği suçlamasında bulundu.

Haber Merkezi 20 Şubat 2019, 12:17 Son Güncelleme: 20 Şubat 2019, 13:42 AA Diğer