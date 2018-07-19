Dünya Yemende kolera 2 bin 311 can aldı
ASYA

Yemen'de kolera 2 bin 311 can aldı

UNICEF'in yaptığı açıklamalara göre Yemen'de son 13 ayda 2 bin 311 kişi kolera nedeniyle hayatını kaybetti. Her ne kadar çalışmalar devam etse de sağlık sisteminin yetersizliği ve çatışmaların sürmesi nedeniyle ilerleme kaydedilemediği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de 13 ayda koleradan hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 300'ü geçtiğini duyurdu.

UNICEF'in Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, son 13 ayda koleradan 2 bin 311 kişinin öldüğü, şüpheli vaka sayısının da 1 milyon 118 bini aştığı belirtildi.

  • Açıklamada, sağlık ve yardım kuruluşları hastalığın yayılmasını engellemek için aralıksız çalışmasına rağmen sağlık sisteminin yetersizliği ve çatışmaların sürmesi nedeniyle ilerleme kaydedilemediği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından daha önce yayımlanan raporlarda, Nisan 2017'den itibaren ülkede kolera salgınında 2 bin 200 kişinin yaşamını yitirdiği ve kolera şüphesi taşıyan 1 milyon kişi bulunduğu bildirilmişti.

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