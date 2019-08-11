Dünya Yemende kriz derinleşiyor
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Yemen’de kriz derinleşiyor

Yemen’in geçici başkenti Aden’de BAE destekli güçler ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalar cumhurbaşkanlığı sarayına yaklaştı. BAE destekli Güney Geçiş Konseyi, cumhurbaşkanlığına bağlı 4.Tugay’ı ve İçişleri Bakanı’nın evini ele geçirdiklerini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE destekli güçler saraya ilerliyor.
BAE destekli güçler saraya ilerliyor.

Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçler ile, meşru hükümete bağlı güçler arasındaki kriz derinleşiyor. BAE destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), dün, geçici başkent Aden’de meşru hükümete bağlı cumhurbaşkanlığı muhafızlığını yapan 4. Tugay’ı ve İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri’nin evini ele geçirdiklerini duyurdu.

DİĞER BİRLİKLER DE HEDEFTE

Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik, Twitter hesabından, 4. Tugayın konseye bağlı güçlerin kontrolüne geçtiğini belirtti. Diğer birliklerin de birbiri ardına kontrol altına alınacağını savunan bin Berik, “Sivillere zarar verme endişesinden dolayı şimdiye kadar ağır silah kullanmadık. Tugayın birçok askeri esir düştü” ifadesini kullandı. Konsey yanlısı gazeteciler, sosyal paylaşım sitelerinde, Konsey bünyesindeki Hizam el-Emni güçlerinin 4. Tugayın içinde çekilen fotoğraflarını yayınladı. Hastane yetkilileri, 4. Tugayın Hizam Emni’nin kontrolüne geçmesinin ardından El-Mansura ve Şeyh Osman mahallelerindeki hastanelere 25’ten fazla ölünün yanı sıra onlarca yaralının getirildiğini açıkladı.

BAKANI KARARGAHA GÖTÜRDÜLER

Konseye ait sosyal paylaşım sitelerinde de, Güney Geçiş Konseyi bünyesindeki Hizam el-Emni güçlerinin Bakan Meyseri’nin El-Mansura Mahallesi’ndeki evinin önünde çekilen fotoğrafları yayınlandı. Bu arada konseye yakın kaynaklar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait 8 zırhlı aracın sabah namazından önce Meyseri’yi evinden alarak koalisyonun Aden’in batısında yer alan El-Berika’daki karargahına götürdüğünü belirtti.

Öte yandan iki grup arasındaki çatışmalar cumhurbaşkanlığına yaklaşırken, çatışmalarda en az 25 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, çatışmalar Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ana kapısı yakınındaki Eş-Şehid el-Hubeyşi Stadyumu ve El-Bank el-Ehli yolunda yoğunlaştı. Bu arada, Güney Geçiş Konseyine ait internet sitelerinde 39. Zırhlı Tugayın karargahı Bedir Kampı’nın Hizam Emni güçlerinin kontrolüne geçtiği ileri sürülürken, 39. Zırhlı Tugaydan bir askeri kaynak, Tugay komutanı Abdullah es-Subeyhi’nin, kendisine bağlı askerle kampın içinde savaşmaya devam ettiğini belirterek iddiayı yalanladı.

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İnsani durum kötüye gidiyor

Çatışmalar nedeniyle kentteni insani durum da kötüye gidiyor. Aden’deki elektrik ve su kurumu, çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden çatışmalar nedeniyle elektrik ve su dağıtımının tamamen durma noktasına geldiği uyarısında bulundu. Elektrik kurumundan yapılan yazılı açıklamada, yakıtın azalması nedeniyle elektrik santrallerinin çalışamaz duruma geldiği belirtildi. Aden Su Kurumu Müdürü Fethi es-Sekkaf ise Aden’e bağlı Sira, Hur Mekser, El-Mualla ve Et-Tevahi ilçelerine su pompalama işleminin sekteye uğradığını belirtti. İçişleri Bakanlığı da artan çatışmalar nedeniyle sivillere evlerinden ayrılmamaları çağrısında bulundu.

  • Ne olmuştu?
  • Hizam Emni güçlerine ait El-Cela Karargahı’na geçen hafta düzenlenen saldırıda ölenler, çarşamba günü Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yakın mezarlıkta toprağa verildikten sonra civarda silahlı çatışma çıkmış, ölü ve yaralıların olduğu belirtilmişti. Hizam Emni güçleri Maaşık Sarayı’na açılan yolları kapatırken, Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Berik, destekçilerine “sarayı yürüyerek ele geçirmeleri” çağrısı yapmıştı. Yemen’de hükümete bağlı güçleri Aden’i kaosa sürüklemekle suçlayan bin Berik, hükümetin Aden’de kalmasının tehlike oluşturduğunu öne sürüyor.

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