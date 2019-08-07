Dünya Yemendeki çatışmalarda Husilerden 20 kişi öldü
ORTADOĞU

Yemen'deki çatışmalarda Husilerden 20 kişi öldü

Yemen'deki çatışmalarda Husilerden 20 kişi öldü

Yemen'in güneyindeki Dali vilayetinde çıkan çatışmada ordu, Husilerden 20 kişinin öldüğünü açıkladı. Ülkede 2014 Eylül'ünden bu yanan başkent Sana ve bazı elinde tutan Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Haziran 2019'da hazırladığı raporunda, 2016'dan beri Yemen'de 70 bin kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi AA
Ordu ve Husiler arasında çatışmalar sürüyor.
Ordu ve Husiler arasında çatışmalar sürüyor.

Yemen'in güneyindeki Dali vilayetinde hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada aralarında lider kadrosunda yer alan bir kişinin de bulunduğu 20 Husi öldü.

  • Yemen ordusuna ait "26Sepnews.net" internet sitesinde yer alan haberde, İran destekli Husi milislerin Dali'ye bağlı Mureys bölgesinde ordu birliklerinin bulunduğu mevzilere sızmak istemesi üzerine çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada aralarında Husilerin Dali sorumlusu Ebu Fayid'in de bulunduğu 20 milisin öldüğü, 30 milisin yaralandığı kaydedildi.

Haberde ordu güçlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, Husilerden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgeleri elinde bulunduran Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) Haziran 2019'daki raporuna göre, 2016'dan bu yana ülkede 70 bin kişi hayatını kaybetti.

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