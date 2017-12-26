Yemen'deki saldırılarda 29 kişi öldü

Yemen'in Taiz kentine bağlı Taziye ilçesinde hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'in (HDG) kurduğu pusu sonucu 6 Husinin öldüğü bildirildi.
Yemen ordusuna bağlı 26sepnews haber sitesinde yer alan açıklamada, direniş güçlerinin, Husilerin komutanlarından Abdulfettah Gallab ile 5 korumasını pusu kurarak öldürdüğü ifade edildi.
- Öte yandan Taiz'deki yerel kaynaklar, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Hıyme bölgesine düzenlediği hava saldırısında 13 sivil ile 10 Husi'nin öldüğünü belirtti.
Koalisyon güçlerinden konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.
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