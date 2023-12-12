Yeni Azerbaycan Partisi İlham Aliyev'i aday gösterecek

İlham Aliyev
Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı
Tahir Budagov
, gazetecilere yaptığı açıklamada YAP Yönetim Kurulunun yakında toplanacağını ve Genel Başkan Aliyev'i cumhurbaşkanlığı seçimi için aday göstereceğini bildirdi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, erken cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 Şubat 2024'te yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin 7 yılda bir yapıldığı Azerbaycan'da son seçim 11 Nisan 2018'de gerçekleştirilmişti.
Aliyev'in imzaladığı kararnameyle cumhurbaşkanlığı seçimi öne alındı.
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1 hour ago