Yeni evlenen Filistinli çift İsrail’in saldırısında evsiz kaldı: 30 ev tamamen yıkıldı

İsrail’in geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda 30 ev tamamen yıkıldı, yaklaşık 500 ev hasar gördü. İsrail savaş uçakları, Gazze’nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırıları sonucu Gazze’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bir ay önce evlenen Filistinli çiftin evini bombaladı. Evi bombalanan Muhammed Ebu Amra yaptığı açıklamada, "İsrail’e ait savaş uçakları evimi bombaladı. Bir ay önce evlendim. Her şeyim gitti" dedi.

OYNAT 00:00 İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmek isteyen Filistinli genci şehit etti 22 yaşındaki Filistinli Ömer Bedevi İsrail askerleri tarafından evinin önünde vuruldu. Bedevi'nin, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken vurulduğu ortaya çıktı. İsrail askerleri tarafından vahşi bir şekilde vurulam Bedevi'nin vurulma anı öncesinde , elinde havluyla yangının olduğu yere doğru ilerlediği belirtiliyor.



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Evinizi bombalayacağız



Evin enkazının önünde açıklama yapan Ebu Amra, "İsrail işgal ordusu bizi aradı ve 3 dakika içinde evinizi boşaltın bombalayacağız dedi. Ben de pijamalarımla dışarı çıktım, eşimi de yanımda götürdüm ve yanımızda başka alamadık. İnsanlar bize giyecek kıyafetler getirdi. Evlilik sevincim yarım kaldı" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:17 İşgalci İsrail kuvvetlerinden acımasız müdahale İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu plastik mermiyle gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Beytüllahim kentinde gösteri düzenlendi. İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalede bulunduğu sırada bölgeden geçmekte olan Filistinli anne ve çocukları gazdan etkilendi. BiP'te paylaş

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