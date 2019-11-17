Dünya Yeni evlenen Filistinli çift İsrailin saldırısında evsiz kaldı 30 ev tamamen yıkıldı
ORTADOĞU

Yeni evlenen Filistinli çift İsrail’in saldırısında evsiz kaldı: 30 ev tamamen yıkıldı

İsrail, Gazze’nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında bir ay önce evlenen Filistinli çiftin evini bombaladı. İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin farklı noktalarına düzenlediği son saldırılarda 30 ev tamamen yıkıldı, yaklaşık 500 ev hasar gördü.

Haber Merkezi İHA
İsrail'in saldırılarında son bir haftada 30 ev tamamen yıkıldı.
İsrail'in saldırılarında son bir haftada 30 ev tamamen yıkıldı.

İsrail’in geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi’ne düzenlediği son saldırılarda 30 ev tamamen yıkıldı, yaklaşık 500 ev hasar gördü. İsrail savaş uçakları, Gazze’nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırıları sonucu Gazze’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bir ay önce evlenen Filistinli çiftin evini bombaladı. Evi bombalanan Muhammed Ebu Amra yaptığı açıklamada, "İsrail’e ait savaş uçakları evimi bombaladı. Bir ay önce evlendim. Her şeyim gitti" dedi.

İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmek isteyen Filistinli genci şehit etti
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İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmek isteyen Filistinli genci şehit etti
22 yaşındaki Filistinli Ömer Bedevi İsrail askerleri tarafından evinin önünde vuruldu. Bedevi'nin, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken vurulduğu ortaya çıktı. İsrail askerleri tarafından vahşi bir şekilde vurulam Bedevi'nin vurulma anı öncesinde , elinde havluyla yangının olduğu yere doğru ilerlediği belirtiliyor.
Evinizi bombalayacağız

Evin enkazının önünde açıklama yapan Ebu Amra, "İsrail işgal ordusu bizi aradı ve 3 dakika içinde evinizi boşaltın bombalayacağız dedi. Ben de pijamalarımla dışarı çıktım, eşimi de yanımda götürdüm ve yanımızda başka alamadık. İnsanlar bize giyecek kıyafetler getirdi. Evlilik sevincim yarım kaldı" ifadelerini kullandı.

İşgalci İsrail kuvvetlerinden acımasız müdahale
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İşgalci İsrail kuvvetlerinden acımasız müdahale
İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu plastik mermiyle gözünden yaralanan Foto Muhabiri Muaz Amrana için Beytüllahim kentinde gösteri düzenlendi. İsrail güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalede bulunduğu sırada bölgeden geçmekte olan Filistinli anne ve çocukları gazdan etkilendi.


Ne olmuştu?


  • İsrail 12 Kasım sabahı İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın öldürmesinin ardından Gazze’ye saldırı başlatmıştı. İslami Cihad, saldırıya karşılık olarak İsrail’in farklı bölgelerine roket saldırısı düzenlemişti. İki gün süren saldırıların ardından dün sabah erken saatlerinde Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ve İslami Cihad arasında ateşkes sağlanmıştı. İsrail saldırıları sonucu Gazze’de, 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 111 Filistinli de yaralanmıştı.
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