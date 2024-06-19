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Dünya

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları birer birer susturuluyor: 11 kişi gözaltına aldı

Bağımsızlık yanlısı ayaklanmanın başladığı Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da sular durulmuyor. Ada'da bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Savcılık, bu kişilerin Ada'da haftalardır yaşanan olayları başlatmakla suçlananlara yönelik açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını, gözaltı sürelerinin 96 saate kadar uzatılabileceğini kaydetti.

21:42 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
Christian Tein
Christian Tein

Fransa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı Kanak lider Christian Tein'in de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Noumea Cumhuriyet Savcısı Yves Dupas, Yeni Kaledonya'da 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Saha Eylemleri Koordinasyon Birimini (CCAT) yöneten Tein de bulunuyor.

Gözaltı süreleri uzayabilir

Savcılık, bu kişilerin Ada'da haftalardır yaşanan olayları başlatmakla suçlananlara yönelik açılan soruşturma kapsamında ifadelerinin alındığını bildirdi.

Yeni Kaledonyalı 11 kişinin gözaltı sürelerinin 96 saate kadar uzatılabileceği kaydedildi.

CCAT'den yapılan açıklamada ise birimin bugün Yeni Kaledonya'daki son duruma ilişkin basın toplantısı planladığı belirtilerek, "Sömürgeci devlet, bu toplantıyı yapması gereken CCAT temsilcilerini gözaltına alma kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Fransız makamlarının bu adımının Ada toplumu nezdinde gerilime neden olduğu vurgulandı.

Ada'da başlayan bağımsızlık hareketi

Yeni Kaledonya'da Fransız hükümetinin yerel halkın gücünü kırmaya neden olacak anayasal reform girişimine karşı çıkan bağımsızlık yanlıları, 13 Mayıs'ta harekete geçmişti. Fransız hükümeti, başta başkent Noumea olmak üzere Ada'nın çeşitli noktalarında harekete geçen bağımsızlık yanlılarına karşı operasyonlar yürütmek üzere bölgeye polis ve jandarma göndermiş ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ada'da yaşanan olaylarda 2'si jandarma 9 kişi hayatını kaybetmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken genel seçimler öncesi anayasal reform girişimini askıya aldığını duyurmuştu.

Ada'da Fransız seçmenlerin sayısını artıracak anayasal reformun yürürlüğe girebilmesi için Fransız Parlamentosunun iki kanadının bir arada toplandığı Kongre'de kabul edilmesi gerekiyor.

#Fransa
#gözaltı
#Yeni Kaledonya
#Christian Tein
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