Dünya Yeni Zelanda, "ilk iklim uyum planını" yayımladı
ASYA

Yeni Zelanda, "ilk iklim uyum planını" yayımladı

Yeni Zelanda hükümeti, bazı yerleşim gruplarının daha rakımlı bölgelere taşınma ihtimalini içeren "ilk iklim uyum planını" yayımladı.

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Haber Merkezi AA
Yeni Zelanda, ilk iklim uyum planını yayımladı
Endonezya

İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, yaklaşık 200 sayfalık ve 6 yıl boyunca süreceği belirtilen ülkenin ilk iklim planına dair açıklamalarda bulundu.

70 bine yakın konut sular altında kalma tehlikesiyle yüz yüze

Shaw, planda yer alan bazı toplulukların daha yüksek bölgelere taşınması ihtimalini belirterek, sahil kenarında bulunan yaklaşık 70 bin evin denizlerin yükselme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna işaret etti.

Yeni Zelanda'nın iklim değişikliğine uyum sağlamada yavaş ilerlediğini kaydeden Shaw, "Bir yerden başlamamız gerekiyordu." dedi.

Shaw, plana uygun yapılacak düzenleme maliyetlerinin ev sahipleri, bankalar, yerel konseyler ve merkezi hükümet tarafından karşılanacağı bilgisini paylaştı.

  • İklim Değişikliği Bakanı Shaw, bunun yanı sıra zorlukların hesaba katıldığını, bu nedenle hükümetin de destek olacağını kaydetti.

Bazı uzmanlar, ülkede sadece yükselen deniz sularını dikkate alan bir planın yanı sıra kuraklık sorunuyla da ilgili plan yapılması gerektiğini söyledi.
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