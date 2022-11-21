Yeni Zelanda oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi düşünüyor

Duyuru, ülkenin Yüksek Mahkemesinin 16 ve 17 yaşındakilerin oy kullanmasına izin vermemenin yaş ayrımcılığı teşkil ettiğine karar vermesinden saatler sonra geldi.

Ancak Ardern kişisel olarak yaşın düşürülmesini desteklediğini söylese de, böyle bir değişiklik için milletvekillerinin %75'lik çoğunluğunun aynı fikirde olması gerekiyor.

AP'nin haberine göre bazı ülkeler oy verme yaşını düşürüp düşürmemeyi tartışıyor. İnsanların 16 yaşında oy kullanmasına izin verenler arasında Avusturya, Malta, Brezilya, Küba ve Ekvador yer alıyor.

Yeni Zelanda'nın Make It 16 kampanyasının eş direktörü Sanat Singh, mahkemenin kararından kesinlikle heyecan duyduğunu söyledi.

"Bu büyük bir gün," dedi. Bu sadece kampanyamız için değil, ülke için de tarihi bir olay.”

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