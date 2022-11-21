Dünya Yeni Zelanda oy kullanma yaşını 16ya indirmeyi düşünüyor
ASYA

Yeni Zelanda oy kullanma yaşını 16'ya indirmeyi düşünüyor

Başbakan Jacinda Ardern yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda milletvekillerinin ulusal seçmen yaşının 18'den 16'ya düşürülüp düşürülmeyeceğini oylayacaklarını söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
​Yeni Zelanda oy kullanma yaşını 16ya indirmeyi düşünüyor
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

Duyuru, ülkenin Yüksek Mahkemesinin 16 ve 17 yaşındakilerin oy kullanmasına izin vermemenin yaş ayrımcılığı teşkil ettiğine karar vermesinden saatler sonra geldi.

Ancak Ardern kişisel olarak yaşın düşürülmesini desteklediğini söylese de, böyle bir değişiklik için milletvekillerinin %75'lik çoğunluğunun aynı fikirde olması gerekiyor.

AP'nin haberine göre bazı ülkeler oy verme yaşını düşürüp düşürmemeyi tartışıyor. İnsanların 16 yaşında oy kullanmasına izin verenler arasında Avusturya, Malta, Brezilya, Küba ve Ekvador yer alıyor.

Yeni Zelanda'nın Make It 16 kampanyasının eş direktörü Sanat Singh, mahkemenin kararından kesinlikle heyecan duyduğunu söyledi.

"Bu büyük bir gün," dedi. Bu sadece kampanyamız için değil, ülke için de tarihi bir olay.”

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