Yeniden ateşkes umudu

Geçtiğimiz günlerde Gazze’deki savaşa ilişkin ateşkes ve esir takasını içeren Paris görüşmeleri, işgalci İsrail ordusunun masayı devirmesiyle neticelendirilememişti. Anlaşmayı reddederek “Refah’a kara saldırısına hazırlanın” tehdidiyle tüm dünyanın itidal çağrılarına rest çeken İsrail ile Hamas arasında Paris’te tekrardan müzakere masasının kurulduğu, taraflar arasında orta yolun bulunmaya çalışıldığı açıklandı. Amerikan Axios'un bir raporuna göre, bugün tekrar başlayacak olan görüşmelere CIA Direktörü Bill Burns de katılacak.

CIA DİREKTÖRÜ KATILACAK

Yayınlanan raporda Burns, Fransa’nın başkenti Paris’te, Hamas ve İsrail arasındaki esir takası ve ateşkese ilişkin görüşmelere ABD adına arabulucu rolüyle katılacak. Toplantıda Mısır ve Katar’dan da heyetlerin bulunacağı belirtilirken, Türkiye adına bir heyetin katılıp katılmayacağı bilinmiyor. Bir önceki toplantıya Türkiye de arabulucu rolüyle katılmış, Hamas yetkilileri Türkiye’yi olası anlaşmalarda garantör ülke ilan etmişti.

TEL AVİV DE MASADA

İsrail yönetiminin, dolaylı müzakerelere heyet göndereceği aktarıldı. Yerel basında çıkan haberlerde, Savaş Kabinesi'nin Paris'teki müzakerelere heyet göndermeyi kabul ettiği belirtildi. Axios, Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un dün yaptığı İsrail ziyaretinde Tel Aviv yönetiminden Paris'teki müzakerelere heyet göndermesini istediğini yazdı.

GANTZ: YOL ARAMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

İsrail’in eski Savunma Bakanı ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz da görüşmelerin yeniden başlayacağına işaret eden açıklamalarda bulundu. Filistinli gruplarla yeni bir esir değişimi anlaşması yapılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini belirten Gantz, bu konuda ilerleme olasılığına dair ilk işaretlerin bulunduğunu söyledi. Kabine Üyesi Gantz, "Yol aramaktan vazgeçmeyeceğiz. (Gazze'de tutuklu bulunan İsrailli esirlerden oluşan) Kız ve erkek çocukların evlerine dönmesi için hiçbir fırsatı kaçırmayacağız” diye konuştu.











