Yere kapanarak özür diledi: Elimizden gelen çabayı gösterdik ama koronavirüsü engelleyemedik

Koronavirüs salgınının Çin’den sonra en çok görüldüğü ülkelerden olan Güney Kore'de, hastalığın bu denli yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri gözyaşları içinde özür diledi. İki kez diz çöken lider, “İnsanların affına sığınıyorum” dedi.

En az 4 bin koronavirüs vakasının kayda geçtiği Güney Kore’de, salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan ‘Shincheonji Kilisesi' adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, bugün resmen kamuoyundan özür diledi.

Sesi titreyen ve ağladığı görülen Lee, Gapyeong’da basın mensuplarının karşısında tam iki kez diz çöktü ve “Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim” dedi.

Lee, “Kasten olmasa da çok sayıda insana virüs bulaştı. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum” ifadelerini kullandı.

Shincheonji Kilisesi, Güney Kore’deki koronavirüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor. Tarikat üyesi olan ve '31. hasta' diye nitelenen 61 yaşındaki bir kadın, ülkedeki hastalığın kaynağı olarak gösteriliyor.

Daegu kentinde yaşayan kadına 10 Şubat’ta teşhis konulmuş, kadının en az dört tarikat ayinine katıldığı saptanmıştı.