Dünya Yere kapanarak özür diledi Elimizden gelen çabayı gösterdik ama koronavirüsü engelleyemedik
ASYA

Yere kapanarak özür diledi: Elimizden gelen çabayı gösterdik ama koronavirüsü engelleyemedik

Güney Kore'de koronavirüs salgınının yayılmasından sorumlu tutulan tarikatın lideri diz çökerek özür diledi. Basın mensuplarının karşısında diz çöken tarikat lideri "Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk." dedi. Güney Kore'de koronavirüsün tarikat üyesi bir kadından yayıldığı iddia ediliyor.

Haber Merkezi Diğer
Tarikat lideri böyle özür diledi.
Tarikat lideri böyle özür diledi.

Koronavirüs salgınının Çin’den sonra en çok görüldüğü ülkelerden olan Güney Kore'de, hastalığın bu denli yayılmasından sorumlu tutulan tarikat lideri gözyaşları içinde özür diledi. İki kez diz çöken lider, “İnsanların affına sığınıyorum” dedi.

En az 4 bin koronavirüs vakasının kayda geçtiği Güney Kore’de, salgının bu denli yayılmasından sorumlu tutulan ‘Shincheonji Kilisesi' adlı tarikatın 88 yaşındaki lideri Lee Man-hee, bugün resmen kamuoyundan özür diledi.

Sesi titreyen ve ağladığı görülen Lee, Gapyeong’da basın mensuplarının karşısında tam iki kez diz çöktü ve “Üyeler adına halka en içten özürlerimi sunmak isterim” dedi.

Lee, “Kasten olmasa da çok sayıda insana virüs bulaştı. Elimizden gelen çabayı gösterdik ama engelleme konusunda başarısız olduk. İnsanların affına sığınıyorum. Çabaları nedeniyle hükümete minnettarım. Hükümetin de affına sığınıyorum” ifadelerini kullandı.

Shincheonji Kilisesi, Güney Kore’deki koronavirüs vakalarının en az yarısıyla ilişkilendiriliyor. Tarikat üyesi olan ve '31. hasta' diye nitelenen 61 yaşındaki bir kadın, ülkedeki hastalığın kaynağı olarak gösteriliyor.

Daegu kentinde yaşayan kadına 10 Şubat’ta teşhis konulmuş, kadının en az dört tarikat ayinine katıldığı saptanmıştı.

Kapıyı kilitleyip dövdüler

Kapıyı kilitleyip dövdüler

​7 yaşındaki Afgan göçmen Leyla, yaşadıklarını anlattı.
32 PKKlı öldürüldü!

32 PKK'lı öldürüldü!

Teröristlerin sızma girişimi başarıyla püskürtüldü.
Omuzlar üzerinde baş kalmayacak!

Omuzlar üzerinde baş kalmayacak!

Kılıçdaroğlu'na Atatürk'ün tarihi sözlerini hatırlattı..
12 kişi daha öldü

12 kişi daha öldü

İran'da koronavirüs salgını giderek büyüyor.
Halka sorulacak!

Halka sorulacak!

​Türkiye'nin otomobilinde flaş gelişme...
'Bitti o iş' dedik!

'Bitti o iş' dedik!

Erdoğan, kendisine gelen telefonları anlattı

Böyle özür diledi

Böyle özür diledi

'​Elimizden gelen çabayı gösterdik ama koronavirüsü engelleyemedik'
2557 rejim unsuru...

2557 rejim unsuru...

Bakan Akar, sınırdan son rakamları açıkladı.
Birleşmiş Milletler uyuyor mu?

Birleşmiş Milletler uyuyor mu?

​Afgan göçmen isyan etti.
50 bini<br>satışa çıkıyor

50 bini
satışa çıkıyor

Vakıf Katılım özel finansman desteği sunacak.
'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

'Orta Doğu'yu değiştiren adam'

Dünyanın konuştuğu başarıya Hudson uzmanından çarpıcı yorum.
Tarihi operasyonun gizli kahramanı

Tarihi operasyonun gizli kahramanı

İHA ve SİHA'lara alan açtı, rejim radarlarını kör etti.
PKK'dan alçak saldırı!

PKK'dan alçak saldırı!

Bakan Pekcan açıkladı: Hain saldırıda bir personelimiz şehit oldu.
İran'da kriz tırmanıyor

İran'da kriz tırmanıyor

​Hamaney'e yakın isim koronavirüsten öldü.
Kritik İdlib mesajı

Kritik İdlib mesajı

"Rusya'nın kimseyle savaşa girmeye niyeti yok".
Mehmetçiğe şemsiye tutmuştu

Mehmetçiğe şemsiye tutmuştu

​Duygulandıran karenin hikayesi ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.