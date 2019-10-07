Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Spor

Nihat Özdemir: Hedefimiz gruptan lider çıkmak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, milli takımın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Çok önemli iki maçımız var. Grupta sıralamayı etkileyecek iki maç olacak. Bütün taraftarlardan, Türk Milli Takımı'nı destekleyenlerden stadı doldurmalarını ve maçın başından sonuna kadar takımımızı desteklemelerini arzu ediyoruz" dedi.