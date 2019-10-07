Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Ankara, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmakta kararlı. Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK’yı temizlemek için sıfır noktasındaki hazırlıkların sonuna geldin.
Washington-Ankara hattı sıcak
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinin ardından, sınır hattındaki hareketlilik arttı.
ABD askerleri çekiliyor
Tüm bu gelişmelerin ardından yerel kaynaklar, ABD güçlerinin Türkiye sınırından güneye doğru hareket ettiğini duyurdu.
Tel Abyad tahliye edildi
Yerel kaynaklara göre Amerikan askerleri, zırhlı konvoylar eşliğinde Tel Abyad’dan çekildi. Terör örgütü PYD’nin sözde yöneticileri, ABD’li yetkililere ‘kararınızı gözden geçirin’ çağrısında bulundu.