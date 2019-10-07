Dünya Yerel kaynaklar ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı
ORTADOĞU

Yerel kaynaklar: ABD askerleri Türkiye sınırından çekilmeye başladı

Türkiye’nin, Fırat’ın doğusuna yönelik başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken ABD askerlerinden flaş bir hamle geldi. Yerel kaynaklara göre ABD’nin kara birlikleri, Türkiye sınırından konvoylar halinde çekilmeye başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bölge kaynakları, Tel Abyad'dan çekilen ABD askerlerinin olduğu zırhlı konvoya dair bu fotoğrafı paylaştı.
Bölge kaynakları, Tel Abyad'dan çekilen ABD askerlerinin olduğu zırhlı konvoya dair bu fotoğrafı paylaştı.

Ankara, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu ortadan kaldırmakta kararlı. Fırat’ın doğusundaki terör örgütü PYD-PKK’yı temizlemek için sıfır noktasındaki hazırlıkların sonuna geldin.

Washington-Ankara hattı sıcak

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinin ardından, sınır hattındaki hareketlilik arttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü

ABD askerleri çekiliyor

Tüm bu gelişmelerin ardından yerel kaynaklar, ABD güçlerinin Türkiye sınırından güneye doğru hareket ettiğini duyurdu.

Tel Abyad'da ABD askerleri tarafından kullanılan bir üssün boşaltıldığına dair fotoğraf paylaşıldı.

ABD'den harekat açıklaması: Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacak
GÜNDEM
ABD'den harekat açıklaması: Türkiye yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatacak

Tel Abyad tahliye edildi

Yerel kaynaklara göre Amerikan askerleri, zırhlı konvoylar eşliğinde Tel Abyad’dan çekildi. Terör örgütü PYD’nin sözde yöneticileri, ABD’li yetkililere ‘kararınızı gözden geçirin’ çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı'ndan harekat açıklaması: Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur
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Yerel kaynaklar: <br>ABD çekiliyor

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