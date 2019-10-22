Yerine sınava girmesi için benzerlerine para ödeyen politikacı üniversiteden uzaklaştırıldı

Tamanna Nusrat kendisine benzeyen 8 kişiye sınavlara girmesi için para ödedi.

Bangladeş’te, yerine sınavlara girmesi için kendisine benzeyen tam sekiz kişiye para ödediği belirtilen politikacı üniversiteden uzaklaştırıldı.

Bangladeş'in iki büyük siyasi partisinden biri olan Avami Birliği mensubu meclis üyesi Tamanna Nusrat, yerine en az 13 sınava girmesi için kendisine benzeyen kişilere para vermekle suçlanıyor.

Skandal, özel bir televizyon kanalı olan Nagorik TV’nin sınavın yapıldığı sınıflardan birine girerek Nusrat gibi poz veren kadınlardan birine meydan okumasıyla ortaya çıktı.

Olayın patlak vermesi üzerine bir açıklama yapan Bangladeş Açık Üniversitesi (BOU) yöneticisi M.A. Mannan, “Kendisini okuldan attık çünkü bir suç işledi. Suç, suçtur. Kaydını feshettik. Bir daha buraya kayıt yaptıramayacak” dedi.