Dünya Yeşilyurtun kapıları dünyaya açıldı
AVRUPA

Yeşilyurt’un kapıları dünyaya açıldı

Yeşilyurt Belediye Baş- kanı Çınar, Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen törende ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ başarı ödülünü ilçeye kazandırdı. Çınar, “Bu ödülle Yeşil- yurt’umuzun kapılarını tüm dünyaya açmış olduk” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması başarı ödülü
Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması başarı ödülü

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül Töreni’nde ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projesinden dolayı 2019 Yılı Uluslararası ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ başarı ödülü Malatya Yeşilyurt’un oldu. Anadolu kültürünün eşsiz öğelerini içerisinde barındıran Yeşilyurt’un kendisine özgü tarihsel kimliği ve kültürel yapısını gün yüzüne çıkarmak adına farklı yatırımları içerisine alan ‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projesinden dolayı 2019 Yılı Uluslararası ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ başarı ödülü, törene katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a takdim edildi.

Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması başarı ödülü

DOĞRU, AKILCI VE PLANLI YATIRIM

Ödül töreninden sonra açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarihi bölgeleri, turistik mekânları ve doğal güzelliklerini doğru, akılcı ve planlı yatırımlarla tüm dünyanın beğenisine sunmak adına dikkat çekici yatırımları hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, uluslararası ödülün Türkiye’ye, Malatya’ya ve Yeşilyurt’a hayırlı olmasını temenni etti.

ÖDÜL, ÇALIŞMALARI TESCİLLEDİ

‘Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama’ projesiyle Yeşilyurt’un kapılarını tüm dünyaya açtıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarihi ve kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkartmak adına attığımız adımların, yaptığımız projelerimizin böylesi değerli ödüllerle takdir edilmesi çalışmalarımızın önemini bir kere daha gözler önüne sermektedir. Bu özel ödülle birlikte Anadolu kültürünün tüm eşsiz öğelerini içine barındıran Yeşilyurt’umuzun kapılarını tüm dünyaya açmış olduk” dedi.

TANITIMA BİR TUĞLA DAHA

  • Ödülü Yeşilyurt adına almaktan ayrıca gurur duyduklarını dile getiren Başkan Çınar, “Şehirleşmeye ve kentsel dönüşüme özen gösterdiğimiz kadar ecdat yadigârı tarihi evlerimiz, camilerimiz, köprülerimiz ve konaklarımız ile sokaklarımızı restore ederek tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarıp, kültürel mirasımızın hak ettiği değeri görmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Çınar, ödül törenine katılan davetlilere Malatya kayısısı başta olmak üzere bölgeye özgü yöresel lezzetlerin olduğu hediye paketlerini takdim etmesi ilçenin tanıtımına bir tuğla daha koymuş oldu.

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