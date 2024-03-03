|
Dünya

Yezen Kafarna Refah'ta yaşam savaşı veriyor

Gazze’de çok sayıda çocuk açlıktan ölmek üzere. Bunlardan biri de 9 yaşındaki Yezen el-Kafarna. Aile Yezen’in sağlıklı şekilde beslenebildiği zamanlardaki fotoğrafını yayınladı. İki resim arasındaki büyük fark insanı dehşete düşürüyor.

04:00 - 3/03/2024 Pazar
Güncelleme: 03:31 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yezen Kafarna.
Yezen Kafarna.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik beş aydır sürdürdüğü yoğun bombardıman ve kuşatma nedeniyle Yezen Kafarna adlı Gazzeli çocuk Refah'ta bulunduğu bir hastanede yaşam savaşı veriyor. Medyaya bilgi veren 9 yaşındaki çocuğun anne ve babası, doğuştan beyin felci olan çocuğun İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları öncesi sağlık durumunun iyi olduğunu, fotoğrafını göstererek açıkladı. Yezen'in babası, saldırıları yüzünden uzun zamandır gıda alamaması nedeniyle çocuğunun sağlık durumunun çok kötü hale geldiğini söyledi. İsrail saldırıları öncesi Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde yaşadıklarını anlatan Kafarna'nın annesi ise saldırıların başlamasının ardından önce Cibaliye kampına sığınmak zorunda kaldıklarını ardından Deyr Beleh'e getirildiklerini ve nihayet Refah bölgesine kadar tehcir edildiklerini ifade etti. Yazen Kafarna'nın kuşatma nedeniyle gıda alamadığından her gün kilo kaybederek ölümle yüz yüze olduğu kaydedildi.



#Soykırım
#Refah
#Gazze
#İsrail
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak? 2024 bekçi alımı hangi illerde alım olacak, şartlar neler?