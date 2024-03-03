Yezen Kafarna Refah'ta yaşam savaşı veriyor

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik beş aydır sürdürdüğü yoğun bombardıman ve kuşatma nedeniyle Yezen Kafarna adlı Gazzeli çocuk Refah'ta bulunduğu bir hastanede yaşam savaşı veriyor. Medyaya bilgi veren 9 yaşındaki çocuğun anne ve babası, doğuştan beyin felci olan çocuğun İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları öncesi sağlık durumunun iyi olduğunu, fotoğrafını göstererek açıkladı. Yezen'in babası, saldırıları yüzünden uzun zamandır gıda alamaması nedeniyle çocuğunun sağlık durumunun çok kötü hale geldiğini söyledi. İsrail saldırıları öncesi Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesinde yaşadıklarını anlatan Kafarna'nın annesi ise saldırıların başlamasının ardından önce Cibaliye kampına sığınmak zorunda kaldıklarını ardından Deyr Beleh'e getirildiklerini ve nihayet Refah bölgesine kadar tehcir edildiklerini ifade etti. Yazen Kafarna'nın kuşatma nedeniyle gıda alamadığından her gün kilo kaybederek ölümle yüz yüze olduğu kaydedildi.