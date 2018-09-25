Yıkıcı cevap vereceğiz

İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, 25 kişinin hayatını kaybettiği Ahvaz’daki saldırıda İsrail ve ABD’nin parmağının olduğuna işaret etti. Saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninden önce açıklama yapan Selami, “Daha önce nasıl intikam aldığımızı gördünüz, yaptıklarınıza pişman olacağınız yıkıcı bir intikama hazır olun” dedi.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Ahvaz kentinde düzenlenen cenaze törenine binlerce İranlı katıldı. Saldırıda ölenlerin tabutları İran bayraklarına sarılmış halde taşınırken, “İsrail ve ABD’ye ölüm” sloganları kalabalık tarafından atıldı. Saldının kurbanlarından dört yaşındaki İranlı çocuğun fotoğrafları da cenaze törenine katılanlar tarafından taşındı.

SUÇ ŞEBEKESİ YAKALANDI

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi de, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişinin öldürüldüğünü ve olayın faillerinden 22 kişnin de yakalandığını açıkladı. İstihbarat Bakanı, saldırının arkasında kim varsa hepsini tespit edeceklerini dile getirdi.

Hüseyin Selami

HAMANEY: CEZALANDIRACAĞIZ

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de, dün yaptığı açıklamada, Cumartesi günkü saldırıyı gerçekleştirenlerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edildiğini iddia etti. Hamaney, “İran, saldırının arkasındakileri sert şekilde cezalandıracaktır” dedi. Hamaney ise resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, “Gelen bilgilere göre, bu korkak saldırı, Amerikalıların Suriye ve Irak arasında sıkıştıkları sırada gelip yardım ettiği, Suudi Arabistan ve BAE’nin para verdiği insanlar tarafından düzenlendi” dedi. Saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin saldırıyı gerçekleştirenleri teşvik ettiğini ve bu kişilere gerekli teçhizatı sağladığını kaydetmişti.

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Trump’ın avukatından küstah açıklama

Ahvaz’daki saldırının gerçekleştiği gün New York’ta bir etkinlikte konuşma yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, ABD’nin İran’daki yönetimi devireceğini söyledi. New York eski Belediye Başkanı Giuliani, “Ne zaman devireceğiz bilmiyorum. Birkaç gün, birkaç ay veya birkaç yıl içinde olabilir, ama olacak” diye konuştu. Tahran ile Washington arasındaki ilişkiler Trump’ın Beyaz Saray koltuğuna oturmasından bu yana daha da kötüleşmişti. Trump yönetimi İran’la uluslararası güçler arasında 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

BAE: Biz yapmadık

Ortadoğu’da bölgesel terör sponsoru olarak bilinen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın suçlamalarını reddetti. BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İran içinde BAE’ye karşı resmi bir kışkırtma olması üzücü. Ahvaz saldırısının ardından ülkeye nefes aldırma çabası içinde bu kışkırtma artıyor. BAE’nin terör ve şiddet karşıtı tutumu açıktır. Tahran’ın suçlamaları asılsızdır” ifadelerini kullandı. Karkaş, Aralık 2017’de Arap dünyasını kışkırtarak “Türkiye ve İran’a karşı birleşelim” çağrısında bulunmuştu.

Bayraklı uğurlama

İran’da iki gün önce Ahvaz kentindeki saldırıda hayatını kaybeden 25 kişinin İran bayraklarına sarılmış cenazeleri dün düzenlenen törenle defnedildi. Törene katılan binlerce kişi sloganlar atarak saldırganların bölgesel ve bölge dışı destekçilerini kınadı.