Yılan Adası’nda çıkarma gemisi vuruldu

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, adadaki bir füze savunma sisteminin vurulduğu ve Serna sınıfı geminin imha edildiği belirtildi.

Ukrayna ordusunun, savaşın ilk haftası Rus güçlerinin ele geçirdiği Yılan Adası’na silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği ve adaya demirlemiş bir Rus çıkarma gemisini vurarak batırdığı iddia edildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, adadaki bir füze savunma sisteminin vurulduğu ve Serna sınıfı geminin imha edildiği belirtildi. Bakanlık, saldırıya ait olduğunu belirttiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ülke basını ise gelişmeyi “Yılan Adası’nın intikamı alındı” sözleriyle duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşı henüz 6. günündeyken, Ukrayna’nın kontrolündeki Yılan Adası’nda Rus birlikleri tarafından kuşatılan 13 asker dünyanın gündemine oturmuş, askerlerin Ruslara karşı direnişi çok konuşulmuştu. Ayrıca iddia doğrulanırsa bu gemi, Ukraynalı güçlerin geçen ay füzelerle vurduğu amiral gemisi ‘Moskova’nın ardından Karadeniz’de imha edilen ikinci Rus gemisi olarak kayıtlara geçecek. Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı ise Yılan Adası üzerinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait iki Su-24 bombardıman uçağı düşürdüğü iddiasında bulundu.