Yılın kişisi Cemal Kaşıkçı

ABD'li Time dergisi Cemal Kaşıkçı'yı yılın kişisi olarak seçti.

ABD'li yayın kuruluşu NBC, Time dergisinin, Cemal Kaşıkçı'yı ve öldürülen ve baskı gören tüm gazetecileri yılın kişisi olarak seçtiğini duyurdu.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı, Amerikan Time dergisinin her yıl seçtiği "yılın kişisi" unvanı için finale kalan isimler arasında yer almıştı.

Time dergisinin editör kadrosu tarafından 1927'den bu yana her yıl, o yıla damga vuran iyi ya da kötü olaylarda yer alan isimlerden seçilen "yılın kişisi" unvanı için belirlenen finalistler açıklandı. Listede, cinayete kurban giden ve hala cesedinin nerede olduğu bilinmeyen Kaşıkçı'nın olması dikkati çekti. Derginin resmi internet sitesinde Cemal Kaşıkçı için şu ifadelere yer verildi:

Verimli bir yorumcu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştiren bir isim olan gazeteci Cemal Kaşıkçı, en son 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğuna girerken görüldü. Veliaht Prensin emriyle öldürüldüğüne inanılan Kaşıkçı cinayeti, uluslararası tepkiye ve Suudi rejiminin derinlemesine incelenmesine yol açtı.