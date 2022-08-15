Yine DEAŞ şantajı

Suriye’de düzenlenen SİHA operasyonlarıyla ağır darbeler alan terör örgütü PKK/SDG, yine DEAŞ tiyatrosunu sahneye sürdü. Terör örgütü “Türkiye’nin SİHA saldırılarını protesto etmek” üzere 6 gün önce ortak operasyonları durdurdu.

ELEBAŞLARI AVLANIYOR

Kuzey Irak’tan sonra Suriye’de de terörle mücadele konseptini değiştiren TSK ve MİT, terör örgütüne ağır darbeler vurdu. Son 2 ay içerisinde Tel Rıfat’tan Kamışlı’ya kadar birçok şehirde düzenlenen SİHA operasyonuyla terör örgütünün elebaşları etkisiz hale getirildi. Teröristler arasında PKK/YPG elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in sözde yardımcısı “Mizgin Botan” kod adlı Rahime Hezali ve DSG elebaşlarından ‘Jiyan Efrin’ kod adlı Salva Yusuf da vardı. Terörist Salva Yusuf’un ardından ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), taziye mesajı yayınlamıştı.

ABD’DEN TAZİYE MESAJI

Öldürülen teröristin fotoğrafının da bulunduğu paylaşımda şu ifadeler kullanılmıştı: “Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutan Yardımcısı Salva Yusuf 2 kadın savaşçı ile birlikte 22 Temmuz 2022’de Suriye’nin Kamışlı kentinde düzenlenen bir saldırıda öldürüldü. Salwa, 2017’den itibaren, IŞID’e karşı savaşan güçleri yöneten eden kritik bir SDG lideriydi. CENTCOM olarak bu 3 SDG savaşçısının ailelerine, halkına başsağlığı diliyoruz.” Bu operasyonun ardından da SİHA’lar çalışmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta terör örgütünün kurucuları arasında yer alan sözde PJAK Komutanlık üyesi Yusuf Mahmut Rebani, Kamışlı’da etkisiz hale getirildi.

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ASKIYA ALMIŞLAR!

Son operasyonun ardından kayıplarla sarsılan terör örgütü, Suriye’de faaliyet yürüten ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine şantaja başladı. Terör örgütünün Suriye’de koalisyon ile birlikte yürüttüğü DEAŞ karşıtı operasyonları “Türkiye’nin SİHA saldırıları karşısında sessiz kalınması nedeniyle” askıya aldığı açıklandı.

SOKAĞA ÇIKAMAZ OLDULAR

Yerel kaynaklar da SİHA’ların örgüt için kâbusa dönüştüğünü belirtiyor. SİHA operasyonları ile terör örgütünün hareket kabiliyetinin büyük oranda kısıtlandığını ifade ediyor. Yeril kaynaklar ayrıca örgüt üyelerinin gündüz saatlerinde seyahat etmekten kaçındığı, özellikle Arap kökenli üyelerin örgütte üst düzey görev almak istemediğini sözlerine ekledi.

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