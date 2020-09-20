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Dünya Yine Fransa yine tahrik
AVRUPA

Yine Fransa yine tahrik

Fransa, Doğu Akdeniz’de yine provokasyon peşinde. Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne giden Fransız AB Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı Haralambos Petridis, askeri helikopterle Yavuz sondaj gemisi ve Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rum Kesimi’ne gelen Fransız AB Bakanı Beaune ve Rum mevkidaşı askeri helikopterle Yavuz Sondaj Gemisi ve Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirdi.
Rum Kesimi’ne gelen Fransız AB Bakanı Beaune ve Rum mevkidaşı askeri helikopterle Yavuz Sondaj Gemisi ve Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de meşru haklarına sahip çıkması, Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni telaşlandırıyor. Paris yönetimi, bölgede gerginliği artıracak adımlarına bir yenisini daha ekledi. Fransa’nın Avrupa Bakanı Clement Beaune Türkiye-AB ilişkileri gündemiyle 24-25 Eylül’de toplanacak Avrupa Konseyi öncesinde istişarelerde bulunmak üzere Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne gitti. Rum medyası, Fransız Bakan Beaune’nin seyahatini, “yaşananları gözleriyle görmek istediği” şeklinde yorumladı.

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya gelen Beaune yaptığı açıklamada, Fransa’nın AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar konusunda elindeki bütün enstrümanları kullanmaya hazır olması gerektiği söyledi. Fransa’nın Avrupa Bakanı Clement Beaune ve Rum mevkidaşı Haralambos Petridis, askeri helikopterle bölgede bulunan Yavuz Sondaj Gemisi ve KKTC yönetimindeki Kapalı Maraş’ın etrafında uçuş gerçekleştirerek, yeni bir provokasyona da imza attı.

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