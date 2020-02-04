Dünya Yolcu gemisine koronavirüs karantinası
ASYA

Yolcu gemisine koronavirüs karantinası

Yolcu gemisine koronavirüs karantinası

Japonya’ya yanaşan yolcu gemisinden daha önce inen bir kişide koronavirüsü tespit edilmesinin ardından, içinde 3 bin 500 yolcu ve personel bulunan gemi tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Gemideki yolcuların test sonuçları bugün belli olacak.
Gemideki yolcuların test sonuçları bugün belli olacak.


Dün içindeki 2 bin 500 yolcu ve bin personelle başkent tokyo yakınlarındaki Yokohama’ya gelen gemide önceden yolculuk eden Hong Konglu bir kişi, gemiden indikten sonra kendisine koronavirüsü teşhisi kondu.
Herkes muayene edildiDaha önce Japonya’nın Okinawa Adası ile Kagoshima Eyaleti’nin yanı sıra Vietnam, Hong Kong ve Tayvan’a uğrayan, ardından ise Yokohama Limanı’na döndüğü öğrenilen gemi, bu gelişme üzerine karantinaya alındı. Gemide bulunan 3 bin 500 kişi üzerinde gerekli tıbbi muayenelerin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Bazı yolcularda virüs şüphesi

  • Gemideki bazı yolcuların virüs belirtilerinden şüphelendiğini söylediği belirtilirken, söz konusu yolculara uygulanan testlerin sonuçlarının bugün belli olacağı ifade edildi. Ayrıca, virüs taşıma ihtimali olduğu değerlendirilen diğer yolculara da test uygulanacağı belirtildi.
    Gemiden kimse inemiyorKarantina prosedürleri ve gerekli testleri bitirene kadar herkesin gemide kalacağını kaydeden yetkililer, semptom göstermeyen yolcuların daha sonra eve dönmesine izin verileceğini belirtti. Buna rağmen, yolculardan virüs belirtisi göstermeleri halinde sağlık otoriteleri ile iletişim kurmalarının isteneceği açıklandı.

Gemiden inip inmediği araştırılıyor

Gemiden Hong Kong’da inen ve daha sonra virüs taşıdığı anlaşılan yolcunun, daha önce Japonya’nın Kagoshima Limanı’nda karaya çıkıp çıkmadığını araştıran yetkililer, ayrıca Okinawa’da gemiden inen 10 kişilik grubun Hong Konglu yolcu ile daha önce temas kurup kurmadığını saptamaya çalışıyor.

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