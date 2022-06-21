Yönetilemez Fransa: Macron 'Topal ördek' olabilir

Fransa’da pazar günü yapılan 2. tur meclis seçimleri, ülkeyi siyasi bir kaosa ve bilinmezliğe sürükledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ensemble (Birlikte) İttifakı, Meclis’te gerekli salt çoğunluğu sağlayamadı. Bunan karşın seçimlerde, sol ittifak ve aşırı sağın tarihi başarı sağlaması, Macron için ikinci cumhurbaşkanlığı döneminde “Topal Ördek” konumunda geçmesinin önünü açtı. Merkez sağı temsil eden Cumhuriyetçiler Partisi’nin de Macron’a destek vermeyeceğini açıklaması, ülkenin gelecek 5 yılda yönetim kriziyle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Fransız medyası da, seçimler sonucunda Macron’un Meclisi fesh etmek dahil zor seçimlerle başbaşa kalabileceğine işaret etti. Meclis çoğunluğunun 289 milletvekili ile sağlandığı ülkede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) ile Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble ittifakı Ulusal Mecliste 245 koltuk elde etti.

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Jean-Luc Melenchon

SOL ANA MUHALEFETTE

Aşırı solcu Jean-Luc Melenchon’un girişimiyle Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakı 131 milletvekili çıkardı. Ancak Melenchon milletvekili adayı olmadığı için Meclis’te yer alamayacak. Sol ittifakın liderinin kendisini Başbakanlık için hazırladığı ancak Macron’u bu görev için zorlayacak yeterli oyu alamadığı belirtiliyor. Melenchon ve Macron’un özellikle emeklilik yaşının belirlenmesi ve asgari ücretin oranı konularında ters düştüğü biliniyor.

MERKEZ SAĞDAN VİZE YOK

Macron’un salt çoğunluğu sağlamasında kritik rol oynayabilecek merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR) de Fransız Cumhurbaşkanına yeşil ışık yakamadı. 61 milletvekili çıkartan LR’nin lideri Christian Jacob, “muhalefet görevi yürüteceklerini” belirterek, Macron’a açık çek vermedi.

MECLİSİ FESİH Mİ EDECEK?

Avrupa ve Fransız medyası, geçen 5 yılda meclis engeliyle karşılaşmadan politikalarını uygulama imkanı bulan Macron’un, ikinci döneminde eğer salt çoğunluğu sağlayacak bir ittifak sağlayamazsa, Meclis’i feshedebileceğini son seçenek olarak gündeme alabileceğini kaydetti. Bu halde meclis seçimlerinin yenilenmesi gerekecek.

Rachel Keke

Temizlik görevlisinden milletvekilliğine

Fransız seçimlerinden çıkan özel bir hikaye de bulunuyor. NUPES’in milletvekili seçilen adayları arasında meslektaşlarını daha iyi ücret ve koşullar için mücadeleye yönlendiren bir temizlik görevlisi de var. Afrika kökenli 48 yaşındaki Rachel Keke, geçimini bir otelde temizlik yaparak sağlıyordu. Keke kendisi gibi çok sayıda işçi ile beraber Fransız tarihinin en uzun otel grevlerinden birine öncülük etti ve hak arama mücadelesi onu Fransa Parlamentosuna kadar götürdü. Sol ittifaktan, ülkenin en fakir bölgesinden aday olan Keke, güçlü rakibi Macron’un eski spor bakanı Roxana Maracineanu’yu geride bırakarak milletvekili seçildi.

LePen hesapları altüstü etti

Öte yandan Meclis’te Marine LePen’in lideri olduğu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) tarihi bir zaferle 89 milletvekili çıkartarak tüm siyasi hesapları altüst etti. En son 1986’da 35 milletvekili çıkartarak Fransız Meclisi’nde grup kurma hakkı kazanan RN, böylece 36 yıl sonra ikinci kez ama bu sefer üç kat büyüklükte bir parti grubu kurdu. Le Pen yaptığı ilk açıklamada, Macron ve aşırı sola karşı muhalefet görevi yapacaklarını bildirmesi, Fransız siyasetinin çatışmacı bir ortama sürüklenebileceği endişesini artırdı.

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DÜNYA Fransa'da Macron'un partisi Meclis'teki salt çoğunluğu kaybetti



