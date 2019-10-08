Dünya YPG/PKK Türkiyeye karşı Esed ile ortaklık arıyor
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YPG/PKK Türkiye'ye karşı Esed ile ortaklık arıyor

YPG/PKK Türkiye'ye karşı Esed ile ortaklık arıyor

YPG/PKK terör örgütü, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna karşı Esed rejimiyle iş birliği yapmanın peşinde. Terör örgütü böylece rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçmesini engellemeyi ve işgalini sürdürmeyi planlıyor.

Haber Merkezi AA
ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından YPG güçleri, Esed rejimi ile anlaşmaya çalışıyor.
ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından YPG güçleri, Esed rejimi ile anlaşmaya çalışıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın paravanı SDG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi adını da kullanan Şahin Cilo, Fırat'ın doğusuna askeri operasyon hazırlıklarını tamamlayan Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşşar Esed ile ortaklık yapmayı düşündüklerini belirtti.

  • YPG/PKK, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıklarını tamamlaması ve ABD güçlerinin de sınır hattından çekilmeye başlaması üzerine, Esed rejimi ile yakınlaşmaya ve iş birliği arayışına yöneldi.

Beşşar Esed'le anlaşmak istiyorlar

YPG/PKK'ya ait olduğu bilinen web sitelerine göre, Şahin Cilo isimli terörist, Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşşar Esed ile ortaklık kurmayı düşündüklerini söyledi.

Terör örgütü böylece rejimin resmi kalkanını kullanarak Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna geçmesini engellemeyi ve işgalini sürdürmeyi planlıyor.

  • YPG/PKK, geçen yıl da Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında rejimle Afrin'e girmesi için görüşmeler yapmıştı ancak sonuç alamamıştı.

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