YPG'li teröristler Tel Abyad'da sivillere saldırdı: 8 kişi hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'a bağlı Suluk kasabasına PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı düzenlendi.
- Milli Savunma Bakanlığı, bombalı saldırı sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini ve 20'den fazla yararlının olduğunu açıkladı.
Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı. pic.twitter.com/8GYVMagjpQ
Eli kanlı PKK/YPG’li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20’den fazlası yaralandı. pic.twitter.com/8GYVMagjpQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Kasım 2019