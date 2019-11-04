Dünya YPGli teröristlerden Tel Abyaddaki saldırıyı Türkiye planladı yalanı
BARIŞ PINARI HAREKATI

YPG'li teröristlerden Tel Abyad'daki 'saldırıyı Türkiye planladı' yalanı

YPG'li teröristlerden Tel Abyad'daki 'saldırıyı Türkiye planladı' yalanı

Barış Pınarı Harekatı ile YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da teröristler bombalı araç saldırısıyla sivilleri katletti. Bu saldırıdan hemen sonra YPG/PKK, saldırıyla ilgili Türkiye'yi suçlayarak bölge halkını provoke etmeye çalıştı.

Haber Merkezi IHA
Tel Abyad'daki pazar yerine düzenlenen saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetmişti.
Tel Abyad'daki pazar yerine düzenlenen saldırıda onlarca sivil hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, korkutarak, sindirerek yerlerinden edilen bölge halkının güvenli ve huzurlu bir yaşam için evlerine, topraklarına geri dönmelerini istemeyen terör örgütü üyeleri, her zamanki yöntemiyle masumları hedef alarak bölgede kaos ortamı oluşturmaya çalışıyor.

Bölge halkını provoke etmeye çalıştılar

Terör örgütünün bölgede gerçekleştirdiği terör faaliyetlerini "Türkiye tarafından planlandı" yalanıyla bölge halkını provoke etmeye çalıştığını aktaran kaynaklar, teröristlerin halkı sokaklarda Türkiye aleyhine eylem ve gösteri yapmaya teşvik edip, sağlanan güvenli ve huzurlu ortamı bozmayı hedeflediklerini kaydetti.

  • Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarla PKK/YPG/KCK’nın hezimete uğradığını bildiren kaynaklar, "Güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlarla adeta hezimete uğrayan bebek katili PKK/YPG/KCK terör örgütü her zaman yaptığı gibi sivil ve masum insanların kanına girmeye devam etmektedir. Yalanla, iftirayla bölgeyi istikrarsız ve güvensiz göstermeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

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