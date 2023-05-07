YTB Başkanı Abdullah Eren: Seçim güvenliği en üst düzeyde

"Türkiye kadar yurt dışında bu kadar vatandaşın ayağına sandık götüren ve seçim güvenliğiyle alakalı bu kadar üst düzey güvenlik içerisinde seçim yapan başka bir ülke yok. Kaldı ki bu iddiaları dillendirmek bu kadar muazzam bir operasyonun içinde yer alan dış temsilciliklerimizin yetkililerine, buradaki memurlara, siyasi parti temsilcilerine ve sandıklara akın eden vatandaşlarımıza çok büyük bir hakaret olarak düşünüyorum. Türkiye dışında bu hizmeti sunan ikinci bir ülke yok."