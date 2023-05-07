YTB Başkanı Abdullah Eren: Seçim güvenliği en üst düzeyde

YTB Başkanı Abdullah Eren, Almanya'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğundaki oy kullanma merkezini ziyaret etti.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oy kullanma imkanı sağlandığı belirten Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki seçim güvenliğine dair asılsız iddiaları yalanladı.
'Muazzam bir operasyon yürütülüyor'
73 ülkede 167 oy kullanma merkezinde ve 46 gümrük kapısında Türkiye Cumhuriyeti'nin oy kullanma imkanı sağladığı belirten Eren, seçim güvenliğinin en üst düzeyde olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı: