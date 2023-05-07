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Dünya

YTB Başkanı Abdullah Eren: Seçim güvenliği en üst düzeyde

73 ülkede 167 oy kullanma merkezinde ve 46 gümrük kapısında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oy kullanma imkanı sağlandığı belirten Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, seçim güvenliğine dair asılsız iddiaları yalanlayarak, "Seçim güvenliği en üst düzeyde kimse merak etmesin" dedi. Eren, "Türkiye kadar yurt dışında bu kadar vatandaşın ayağına sandık götüren ve seçim güvenliğiyle alakalı bu kadar üst düzey güvenlik içerisinde seçim yapan başka bir ülke yok" ifadelerini kullandı.

10:05 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
YTB Başkanı Abdullah Eren, Almanya'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğundaki oy kullanma merkezini ziyaret etti.

YTB Başkanı Abdullah Eren, Almanya'daki temasları kapsamında Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğundaki oy kullanma merkezini ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin oy kullanma imkanı sağlandığı belirten Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, yurt dışındaki seçim güvenliğine dair asılsız iddiaları yalanladı.

'Muazzam bir operasyon yürütülüyor'

73 ülkede 167 oy kullanma merkezinde ve 46 gümrük kapısında Türkiye Cumhuriyeti'nin oy kullanma imkanı sağladığı belirten Eren, seçim güvenliğinin en üst düzeyde olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye kadar yurt dışında bu kadar vatandaşın ayağına sandık götüren ve seçim güvenliğiyle alakalı bu kadar üst düzey güvenlik içerisinde seçim yapan başka bir ülke yok. Kaldı ki bu iddiaları dillendirmek bu kadar muazzam bir operasyonun içinde yer alan dış temsilciliklerimizin yetkililerine, buradaki memurlara, siyasi parti temsilcilerine ve sandıklara akın eden vatandaşlarımıza çok büyük bir hakaret olarak düşünüyorum. Türkiye dışında bu hizmeti sunan ikinci bir ülke yok."


'Bu seçimde de rekor korunacak'

Türkiye'nin diasporalar arasında seçime katılımın en fazla olduğu ülke ve bu seçimde de rekorunu koruyacağını aktaran Eren,
"Yüzde 50'nin üzerinde bu sefer yüzde 60'lara varan bir oy kullanma oranı beliyoruz. Tüm vatandaşlarımıza 'Sen varsan Türkiye var. Türkiye için oy ver" diyoruz ve sandığa davet ediyoruz"
dedi.


#Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
#Abdullah Eren
#Almanya
#seçim
#yurt dışı
36 dakika önce
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