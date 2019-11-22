Yunan adalarına toplama kampı

Yunanistan’da Kiryakos Miçotakis’in başbakanlığı yürüttüğü hükümet, sığınmacılara yönelik Nazi dönemini hatırlatan uygulamaları gündemine aldı. Yunan hükümetleri sığınmacı meselesine ilişkin insani bir stratejiyi yıllardır uygulamaya koyamadı. Sayıları onbinleri bulan sığınmacıların başta yunan adaları olmak üzere insanlık dışı şartlarda yaşadığı biliniyor. Miçotakis başbakanlığındaki mevcut Yunan hükümeti şimdi sığınmacı meselesini daha da ağırlaştıracak, bazı Yunan adalarının “toplama kampına” dönüştürülme politikasını gündeme aldı. Yunan hükümeti üç Yunan adasındaki (Sisam, Sakız ve Midilli) 15 bin sığınmacıyı “giriş-çıkış izinlerinin bulunmayacağı” kapalı yerleşkelere nakledeceklerini açıkladı. Hükümet, Türkiye sınırındaki kontrolü de sıkılaştıracak.

Kiryakos Miçotakis

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Sığınmacı kampındaki çocuklar

3 ADA DA TÜRKİYE’YE YAKIN

Merkez sağ hükümet, Ege adalarında kapasitesinin çok üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapan üç büyük mülteci kampını kapatma kararı aldığını açıkladı. Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis’in açıkladığı plana göre Sisam, Sakız Adası ve Midilli’deki her biri 4 bin 500 kişi kapasiteli bu kamplarda insanlık dışı koşullarda kalan toplam 27 bin sığınmacıdan en az 15 bininin kapalı yerleşkelere alınacağı belirtildi. Seçilen 3 adanın da Türkiye’ye oldukça yakın konumda bulunması, “Özellikle mi seçildiler?” sorusuna sebep oldu.

DÜNYAYA KAPATACAK

Hükümet, kampların yerini alacak bu yerleşkelerin kimlik belirleme, yeniden yerleştirme ve sınır dışılar için kullanılacağını açıkladı. Yunanistan, kampları dünyaya da kapatacak. Yetkililer, sığınmacıların yeni uygulamayla serbest dolaşım hakkının olmayacağını ve bu yerleşkelerde giriş-çıkışlarına izin verilmeyeceğini belirtti. Yerleşkelerin Temmuz 2020’ye kadar hazır olmasını planladıklarını kaydeden bakan yardımcısı, önümüzdeki yılın sonuna kadar 20 bin sığınmacıyı da adalardan ana karaya transfer etmek istediklerini ifade etti.

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SIĞINMACILARA GÖZDAĞI

Yunan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas ise her biri 5 bin kişi kapasiteli olacak bu yerleşkelerin Avrupa Birliği’nin mülteci statüsü tanıma şansının görülmediği göçmenler için düşünüldüğünü açıkladı. Petsas, temel olarak “gözaltı merkezleri” olacak olan bu yerleşkelerin (ülkeye) yasa dışı giriş yapmak isteyenlere de “net bir mesaj göndereceğini” söyledi. Sözcü, “Bir insan kaçakçısına kendilerini Yunanistan’a getirmesi için para verirlerse kaybedeceklerini anlamalılar” diye konuştu.

Sisam’da isyan

Yunan hükümetinin “Toplama Kampı” planı, adalarda isyana sebep oldu. Hükümetin “kamplar” inşa etme kararına itiraz eden Sisam Adası (Samos) Belediye Başkanı Yorgos Stancos ve belediye meclis kurulu topluca istifa kararı aldı. Sisam’a 5 bin kişilik yeni bir kamp inşa edilmesini ne kendisinin ne de ada halkının kabul edeceğini belirten Stancos, hükümetin bu konudaki kararını geri almaması durumunda görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Miçotakis’e tepki: Talihsiz ve mesnetsiz

Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, göç yolları üzerinde bulunan ülkelerin ve Yunanistan’ın, “sıfır göçmen politikası” uygulaması ve bu kişilerin haklarını hiçe saymasının insani olmadığını belirterek, Yunan hükümetine, göçmenlerin uluslararası hukuka aykırı şekilde geri itilmesi uygulamasına son verme, göçmenlere karşı silah kullanmama ve insanlık dışı muamele yapmama çağrısında bulundu. Başbakan Miçotakis’in “talihsiz ve mesnetsiz” açıklamalarının Yunanistan’ın “gerçekleri saptırarak” yürütmeye çabaladığı algı operasyonlarının son örneği olduğunu belirten Aksoy, Miçotakis’in “görmek ve bilmek istemese de” düzensiz göçmenlerin sınırda Yunan makamlarınca geri itilmeye devam edildiğini vurgulayarak, bu kişilerin Avrupa’nın değerleri hiçe sayılarak insanlık dışı muameleye maruz bırakıldığını belirtti.

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Merkel’den Türkiye’ye destek

Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriyeli sığınmacılar için Türkiye’ye yeni mali yardım yapılabileceğinin sinyalini verdi. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ile Zagreb’de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Merkel, yaklaşık 3,5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye’ye bu sığınmacıların barınma masrafları için gerekirse bir kez daha mali yardım yapılması gerektiğini söyledi. Merkel, “Örneğin ben buna hazırım” diye konuştu.