Dünya Yunan alçaklığı
AVRUPA

Yunan alçaklığı

Sınıra gelen 3 mülteciyi ateşli silahla katleden Yunanistan, her geçen gün saldırıların dozunu yükseltiyor. Yunan askerlerinin koruması altından sınıra gelen ırkçılar, mültecilerin üzerine zehirli tarım ilacı sıktı. Katil Yunan polisi de, sınırda sığınmacılara kaynar su döktü. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler bu zulme hala sessiz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan ırkçılar tarım ilacını böyle sıktı.
Yunan ırkçılar tarım ilacını böyle sıktı.

MEHMET ŞAKİR SARAÇ

Yunan bir çiftçi mültecilerin üzerine tarım ilacı attı. Türkiye’nin kapıları açmasından bu yana Meriç sınırı bölgesinde ırkçı Yunan milisleri tarafından yapılan saldırılar çeşitlenerek devam ediyor. Geceleri kamyonetlerle tur atarak ellerindeki av silahları ve köpekleriyle mülteci avcılığını tam gaz devam ettiren Yunanlar, gündüz saatlerinde ise traktörlerin arkasına monte ettikleri tarım ilacı basma makinesiyle sınırın Türkiye tarafında bekleyen mültecilerin üzerine kadın, çocuk ayırt etmeksizin zehirli ilaç basıyor.

YUNAN POLİSİ İZLİYOR

Radikal sağ görüşlü Yunanların sınırda adeta terör estirmesine Avrupa Birliği hiçbir müdahalede bulunmazken, Atina Yönetimi ise saldırılara hiçbir ses çıkartmayarak adeta destekliyor. İnsan sağlığına çok zararlı olan tarım ilaçlarının güpegündüz mültecilerin üzerine boca edilirken tüm bunların bölgede görev yapan Yunan emniyet güçlerinin gözü önünde yapılması ise dikkat çekti. Yunanistan’ın sınır güvenliği için yardım taleplerine Avusturya’dan olumlu yanıt geldi. Avusturya Şansölyesi, polis teşkilatından “Kobra” adlı komando timini Yunanistan’a gönderme kararı aldı. Komandolar Meriç sınırını korumak üzere gönderilecek.

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ORDU KOMUTANI GÖNDERDİLER

Türkiye’nin 1.000 Özel Harekat Polisi’ni (PÖH) Meriç Nehri’ne konuşlandırması Yunanistan Ordusu’nu da harekete geçirdi. Yunanistan 1. Ordu komutanı Konstantinos Kutras acil olarak Meriç sınırı bölgesine geldi. Meriç’te ordu komutanları ve yetkili polislerle toplantılar gerçekleştiren Kutras’ın bölgedeki tüm askeri karakollar ve gözetleme noktalarını gezdiği belirtiliyor.

RUMLARDAN ASKER DESTEĞİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ise, Yunanistan sınırının korunmasına destek için sınıra asker gönderme kararı alındığını duyurdu. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Anastasiadis, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün Yunanistan başbakanı ile yaptığım telefon görüşmesinde, Kıbrıs’ın aynı zamanda Avrupa’nın da sınırı olan Yunanistan sınırlarının korunması için güvenlik birimlerine kuvvet göndermeye hazır olduğu bilgisi verdim. Önerim kabul edildi” dedi.

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