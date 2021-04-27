Yunan alçaklığı için AİHM’de dava açıldı

Yunanistan’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu “Legal Centre Lesvos”, Ege’den Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilerin Yunan güvenlik güçlerince Türkiye’ye geri itilmeleri konusunda Yunan devleti aleyhinde AİHM’e dava açtı. Dava konusu olan ve 2020’de yaşandığı aktarılan olayda, Yunan makamlarının Ege’de kötü hava koşulları nedeniyle yardım çağrısında bulunan bir balıkçı teknesindeki yaklaşık 200 düzensiz göçmene şiddet uygulayarak denize terk ettiği vurgulandı.

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