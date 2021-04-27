Yunan alçaklığı için AİHM’de dava açıldı

Yunanistan’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu “Legal Centre Lesvos”, Ege’den Avrupa’ya geçmek isteyen mültecilerin Yunan güvenlik güçlerince Türkiye’ye geri itilmeleri konusunda Yunan devleti aleyhinde AİHM’e dava açtı. Dava konusu olan ve 2020’de yaşandığı aktarılan olayda, Yunan makamlarının Ege’de kötü hava koşulları nedeniyle yardım çağrısında bulunan bir balıkçı teknesindeki yaklaşık 200 düzensiz göçmene şiddet uygulayarak denize terk ettiği vurgulandı.
TOPLU HALDE GERİ İTİLDİLER
- Girit Adası yakınlarında 20 Ekim 2020’de batma tehlikesi geçiren teknenin Yunan makamlarının yönlendirmesiyle Yunan kara sularına çekildiği, teknedeki aralarında hamile bir kadın ve en az 40 çocuğun bulunduğu yaklaşık 200 mültecinin Yunan sahil güvenlik botlarından gelen yüzleri maskeli siyah üniformalı kişilerce şiddet uygulanarak soyulduktan sonra can yeleği ve motoru bulunmayan küçük botlara bindirilerek, Türkiye kıyılarına terk edildiği kaydedildi. Yunan makamlarının zor durumda bulunan balıkçı teknesindeki yolculara yardım konusunda yalan söyleyerek kandırdığı, 24 saat aç ve susuz beklettikten sonra “sinsice ve önceden planlanmış şekilde” toplu halde Türkiye’ye ittiği vurgulandı.