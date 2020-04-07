Dünya Yunan askeri ölüme terk etti, Sahil Güvenlik kurtardı
AVRUPA

Yunan askeri ölüme terk etti, Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın Kos adasına geçmeye çalışan 17 göçmenin bindiği botun yakıtını alan Yunan askeri, onları deniz ortasında bıraktı. Göçmenler Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenlere yapılan Yunan zulmü, bitmek bilmiyor. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki İçmeler bölgesinden lastik botla denize açılan 17 göçmen, Bodrum açıklarındaki Karaada'nın güneyine geldikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından durduruldu.

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Kaderine terk ettiler

Yunan askerleri, göçmenlerin lastik botunun yakıtını aldıktan sonra denizin ortasında kaderlerine terk etti. Göçmenler, Türk sahil güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Bodrum sahil güvenlik ekibi, göçmenleri kurtardı. Bodrum Limanı'na getirilerek işlemleri yapılan göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

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