Yunan askerleri almayınca 2 gün adada beklediler yüzerek Türkiye’ye kaçtılar

Mülteciler, Türkiye topraklarına geçebilmek için buz gibi suda yüzdü.

Edirne’de Meriç Nehri’nden yüzerek Yunanistan’a giren bir grup mülteci, Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca 2 gün nehrin ortasındaki adada mahsur kaldı. Mülteciler, Türkiye topraklarına geçebilmek için buz gibi suda yüzdü.

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklamasının ardından mülteciler sınıra akın etti. Binlerce mülteci sınırı geçerken, bazıları da Yunanistan askerlerine yakalandı.

DHA Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği artıyor.

2 gün aç susuz kaldılar

Bir grup Afgan mülteci, Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca Meriç Nehri üzerinde bulunan adada 2 gün aç susuz kaldı. Aralarında soğuktan hastalananların da bulunduğu grup, Türkiye’ye dönebilmek için buz gibi suya girerek yüzmek zorunda kaldı.

GÜNDEM Yüzerek kıyıya çıkan göçmen hipotermi geçirdi: Savaştan kaçarak buraya geldik, biz de insanız

GÜNDEM İçişleri Bakanı Soylu açıkladı: Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısı 76 bin 358 oldu