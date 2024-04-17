Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye'ye SİHA övgüsü: Çok ileri adım attı

Ülkesinin bu kayıp zamanı telafi etmesi gerektiğini belirten Dendias, Yunanistan'ın aynı zamanda İsrail'deki demir kubbe benzeri savunma sistemleri de geliştirmesi gerektiğini ifade etti.
Orta Doğu'daki tansiyon nedeniyle enflasyon artıyor
Dendias, Orta Doğu'da yükselen tansiyonun tüm Avrupa ve Yunanistan'da enflasyonu artırdığını kaydetti.
Dendias, Orta Doğu'da tansiyonun düşmesi gerektiğini ve İran ile İsrail arasındaki gerginliğin bölgeye yayılmasını kimsenin istemediğini vurguladı.
Deniz parkları
Dendias, deniz parkı planının doğayı korumaya yönelik bir inisiyatif olduğunu savundu.
Türkiye ile diyaloğun devam etmesi gerektiğinin altını çizen Dendias, günlük basit meselelerin çözümünün bile büyük gerginlikleri önlemekte faydalı olacağını belirtti.
Türkiye, Yunanistan'ı 'deniz parkı' konusunda uyarmıştı
Dışişleri Bakanlığından 9 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının biri Ege Denizi'nde, diğeri İyon Denizi'nde iki yeni deniz parkı ilan edeceğini duyurduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedilmişti:
- "Yunanistan'ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan'a tavsiye ederiz."