Dünya Yunan basını Almanlar bizi dışladı
AVRUPA

Yunan basını: Almanlar bizi dışladı

Almanya'da düzenlenecek Libya konulu konferansa Yunanistan'ın davet edilmemesi Yunan medyasında geniş yer buldu. Greek City Times haber sitesi, "Yunanistan, Libya'da güçlü bir askeri varlık göstermediği için görüşmelerden dışlandı. Almanya, Türk-Alman ilişkilerini Yunan-Alman ilişkilerine tercih etti" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan basını: Almanlar bizi dışladı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'da bir araya gelmişti.

Almanya'da düzenlenecek Libya konulu Berlin Konferansı'na Yunanistan davet edilmemişti.

Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile telefonda görüşerek karardan "memnuniyetsizlik" duyduklarını bildirmişti.

"Türkleri tercih ettiler"

Bu gelişme Yunan medyasında kendine yer buldu. Greek City Times haber sitesi, Almanya'nın Yunanistan yerine Türkiye'yi tercih ettiğine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Yunanistan, Libya'da güçlü bir askeri varlık göstermediği için görüşmelerden dışlandı. Almanlar, Yunanistan AB'ye üye olmasına rağmen Türkiye'yi davet ettiler. Almanya, Türk-Alman ilişkilerini Yunan-Alman ilişkilerine tercih etti.

Almanya'nın Libya konulu konferansa davet etmediği Yunanistan "memnuniyetsiz"
DÜNYA
Almanya'nın Libya konulu konferansa davet etmediği Yunanistan "memnuniyetsiz"
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