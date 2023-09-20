Yunan basınında dikkat Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti. Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı Türkevi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini ve barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.