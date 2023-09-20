|
Dünya

Yunan basınında dikkat Erdoğan ve Miçotakis görüşmesinde

Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurul görüşmeleri kapsamında, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in bir araya gelmesi planlanıyor. Yunan basını, bu görüşmeye ve olası sonuçlarına geniş yer ayırdı. İşte, ayrıntılar...

12:16 . 20/09/2023 Çarşamba
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu çerçevesinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.


Yunan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi de bunlardan biri.


Türkiye’deki deprem felaketlerinin ardından iki ülke ilişkilerinde başlayan olumlu süreç, liderlerin temmuz ayında Litvanya'nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesinde de devam etti.


"Yunanistan'la onlarca yıldır dostuz"


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerikan PBS televizyonundaki röportajında, "Yunanistan'la onlarca yıldır dostuz" açıklaması Yunan basınında geniş yer buldu.


Açıklama, Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu havanın devamı konusunda Erdoğan’ın kararlılığının bir göstergesi olarak yorumlandı.


Yunan basını, iki liderin gündemindeki dört ana başlığa dikkat çekiyor.


Siyasi diyalog, güven artırıcı tedbirlerin uygulanması, olumlu gündem ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi planlanması.


Ege’de askeri tatbikatları sınırlandırma ve erteleme politikasının uzatılmasıyla olası gerilimlerin önlenebileceği yönünde yorumlar da dikkat çekiyor.


Dün BM binasında görüşen Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve Yorgos Gerapetritis de iki liderin toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kabul etti. Uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı Türkevi'ndeki kabulde, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkiler ile İsrail-Filistin ihtilafıyla ilgili son gelişmeler görüşüldü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin İsrail ile enerji, teknoloji, inovasyon, yapay zeka ve siber güvenlik alanlarında ortak çalışmalar yapabileceğini ve barışın egemen olduğu bir dünya için hep birlikte çalışılması gerektiğini söyledi. Kabule ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstişarelerimiz ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olsun." ifadelerini kullandı.


#BM
#Türkiye
#Yunanistan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üroloji Nedir? Üroloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar?