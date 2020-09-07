Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunan basınında Oruç Reis paniği Yeni Şafakın manşetinden öğrendiler
AVRUPA

Yunan basınında Oruç Reis paniği: Yeni Şafak'ın manşetinden öğrendiler

Bugün Yeni Şafak'ın manşetinde yer alan '83 milyonun duası sizinle' haberi Yunan basınında geniş yankı buldu. Türkiye'nin sismik araştırma faaliyetleri kapsamında Oruç Reis'in görev süresini 25 Eylül'e kadar uzatacağı bilgisini Yeni Şafak'tan öğrenen Yunan basını, "Türkiye'nin çalışmaları Rodos karasularına kadar dayanacak" manşetini attı. Oruç Reis'in faaliyetleri için ilan edilen Navtex'in süresi 10 Eylül'de sona eriyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan'da gündem Yeni Şafak.
Yunanistan'da gündem Yeni Şafak.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Atina'nın gözü Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetlerinde..

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri kapsamında 10 Eylül'e kadar Navtex ilan etmişti. Yeni Şafak, bugün manşetinde yer alan '83 milyonun duası sizinle' haberinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin 25 Eylül'e kadar uzayacağının bilgisini verdi.

Atina'da paniğe neden olan bu gelişme üzerine, Yunan gazeteleri, "Türkiye'nin çalışmaları Rodos karasularına kadar dayanacak" manşetini attı.

YENİ ŞAFAK GÜNDEME GETİRDİ

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de Türk kıta sahanlığı ndaki faaliyetleri ara vermeksizin devam ediyor. Şu ana kadar sismik tarama yapılan alanın büyüklüğü 3 bin kilometreye yaklaştı. İki ve üç boyutlu sismik taramalarda bölgedeki olası doğal gaz ve petrol rezerv yatakları taranıyor, Anadolu kıta sahanlığının deniz altındaki uzantılarını ortaya koyacak veri üretiliyor.

  • 10 Eylül’de tamamlanacak olan Navtex süresinin 25 Eylül’e kadar uzatılması bekleniyor. Araştırmalar Meis ve Rodos adaları karasularına dayanacak.

Yunanistan'da gündem Yeni Şafak: Adalar tartışmaya açıldı
DÜNYA
Yunanistan'da gündem Yeni Şafak: Adalar tartışmaya açıldı

NET MESAJ

Yunanistan ve destekleyen ülkelerin tehdidi altında faaliyetlerini yürüten Oruç Reis’e Türk donanmasının gözde gemileri refakat ediyor. Bölgedeki faaliyetlere ilişkin dün “Güçlü, kararlı ve muktedir” başlığıyla Twitter’dan bir mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, Türk deniz yetki alanlarında çalışmalarını sürdüren Oruç Reis’e fırkateyn ve korvetlerin refakat/koruma görevlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakanlığın mesajında, “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!” denildi. Türk donanması bir yandan Doğu Akdeniz’de Oruç Reis’e diğer yandan da Dipkarpaz açıklarında Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Baf güneyinde Yavuz sondaj gemisine çok sayıda savaş gemisiyle refakat ediyor.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..
Abone Ol Google News
Yunan vekildenflaş açıklama

Yunan vekilden
flaş açıklama

'Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç.'
HDPli Kaplandan Akşenere yeşil ışık

HDP'li Kaplan'dan
Akşener'e yeşil ışık

​Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Mardin'de trafik kazada çok sayıda ölü var.
Yükseliş <br>devam ediyor

Yükseliş
devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'a <br>sert uyarı

Yunanistan'a
sert uyarı

"​Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler."

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Reina saldırısında rekor ceza

Reina saldırısında rekor ceza

Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Eğitimde yeni dönem başlıyor

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya cevap verdi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

'​Türkiye ile ortak uçak üretmek istiyoruz'...
Avrupa sinek avlıyor!

Avrupa sinek avlıyor!

​Yazı boş geçiren turizmciler kış aylarından da umutsuz.

C​umhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor..

​Cenk Tosun için, Everton ile görüşmeler başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.