Yunan basınında Oruç Reis paniği: Yeni Şafak'ın manşetinden öğrendiler

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Atina'nın gözü Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetlerinde..

Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin faaliyetleri kapsamında 10 Eylül'e kadar Navtex ilan etmişti. Yeni Şafak, bugün manşetinde yer alan '83 milyonun duası sizinle' haberinde, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin 25 Eylül'e kadar uzayacağının bilgisini verdi.

Atina'da paniğe neden olan bu gelişme üzerine, Yunan gazeteleri, "Türkiye'nin çalışmaları Rodos karasularına kadar dayanacak" manşetini attı.

YENİ ŞAFAK GÜNDEME GETİRDİ

Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de Türk kıta sahanlığı ndaki faaliyetleri ara vermeksizin devam ediyor. Şu ana kadar sismik tarama yapılan alanın büyüklüğü 3 bin kilometreye yaklaştı. İki ve üç boyutlu sismik taramalarda bölgedeki olası doğal gaz ve petrol rezerv yatakları taranıyor, Anadolu kıta sahanlığının deniz altındaki uzantılarını ortaya koyacak veri üretiliyor.

10 Eylül’de tamamlanacak olan Navtex süresinin 25 Eylül’e kadar uzatılması bekleniyor. Araştırmalar Meis ve Rodos adaları karasularına dayanacak.

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Yunanistan ve destekleyen ülkelerin tehdidi altında faaliyetlerini yürüten Oruç Reis’e Türk donanmasının gözde gemileri refakat ediyor. Bölgedeki faaliyetlere ilişkin dün “Güçlü, kararlı ve muktedir” başlığıyla Twitter’dan bir mesaj yayınlayan Milli Savunma Bakanlığı, Türk deniz yetki alanlarında çalışmalarını sürdüren Oruç Reis’e fırkateyn ve korvetlerin refakat/koruma görevlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

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Bakanlığın mesajında, “Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek!” denildi. Türk donanması bir yandan Doğu Akdeniz’de Oruç Reis’e diğer yandan da Dipkarpaz açıklarında Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Baf güneyinde Yavuz sondaj gemisine çok sayıda savaş gemisiyle refakat ediyor.