Dünya Yunan basınından ağır tahrik Yeni füzelerimizle Ankarayı rahatlıkla vurabiliriz
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Yunan basınından ağır tahrik: Yeni füzelerimizle Ankara'yı rahatlıkla vurabiliriz

Sık sık Türkiye’yi hedef alan haberlerle okuyucularının karşısına çıkan Yunanistan merkezli Pentapostagma gazetesi, yeni bir provokasyona imza attı. Gazetede yer alan haberde, Fransa ve İsrail’den alınacak yardımlarla ordunun güçlendirileceği ifade edildi. Ağır tahrike imza atan gazete, "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız. Fransa'dan alacağımız füzeler Ankara'daki hedefleri rahatlıkla vurabilir" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Diğer
Yunan medyasının haberinde kullandığı görsel.
Yunan medyasının haberinde kullandığı görsel.

Yunanistan’ın Fransa’da satın aldığı savaş uçaklarını modernize ettiğini ve Doğu Akdeniz’de güç dengelerinin kendilerine kaydığını öne süren Yunanistan basını, Fransa ve İsrail’den satın alınacak silah sistemleri üzerinden Türkiye’yi hedef aldı.

İsrail’in geliştirdiği ve 2019 senesinde Suriye’de kullanılan Rampage füzelerinin iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin kullanılıp derhal alınması gerektiğini vurgulayan Pentapostagma, Türkiye ile mücadele etmek orduya ait silahların yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye'yi İsrail füzeleriyle vuracağız"

Rampage füzeleri için görüşmelerin başladığını ifade eden Yunan basını, "İsrail'den yeni silah sistemleri alınacak ve Türkiye'yi bunlarla vuracağız" manşetini attı.

"Ankara'daki hedefleri rahatlıkla vurabiliriz"

Gazete ayrıca, Fransa’nın Yunanistan’a SCALP seyir füzelerinden satacağını, "Bu füzelerin menzili 1000 km. Belhara fırkateynlerinden fırlatılacak bu füzeler Ankara'daki hedefleri rahatlıkla vurabilir." ifadeleriyle duyurdu.

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