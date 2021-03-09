Yunan basınından ağır tahrik: Yeni füzelerimizle Ankara'yı rahatlıkla vurabiliriz

Yunanistan’ın Fransa’da satın aldığı savaş uçaklarını modernize ettiğini ve Doğu Akdeniz’de güç dengelerinin kendilerine kaydığını öne süren Yunanistan basını, Fransa ve İsrail’den satın alınacak silah sistemleri üzerinden Türkiye’yi hedef aldı.

İsrail’in geliştirdiği ve 2019 senesinde Suriye’de kullanılan Rampage füzelerinin iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin kullanılıp derhal alınması gerektiğini vurgulayan Pentapostagma, Türkiye ile mücadele etmek orduya ait silahların yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye'yi İsrail füzeleriyle vuracağız"

Rampage füzeleri için görüşmelerin başladığını ifade eden Yunan basını, "İsrail'den yeni silah sistemleri alınacak ve Türkiye'yi bunlarla vuracağız" manşetini attı.

"Ankara'daki hedefleri rahatlıkla vurabiliriz"

Gazete ayrıca, Fransa’nın Yunanistan’a SCALP seyir füzelerinden satacağını, "Bu füzelerin menzili 1000 km. Belhara fırkateynlerinden fırlatılacak bu füzeler Ankara'daki hedefleri rahatlıkla vurabilir." ifadeleriyle duyurdu.

REKLAM

OYNAT 00:54 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki: Birtakım devletlerin kendi yanında yer almasını kalıcı bir ittifak zannetmesin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere rağmen Türkiye karşıtı hamlelerine tepki gösteren Çelik, 'Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA Yunan Jeopolitik Güvenlik Uzmanı Filis: Bize kimse inanmıyor Fransa Türkleri engellesin