Yunan gönderiyor Türkiye kurtarıyor

Avrupa’ya geçmek isteyen binlerce göçmen, Yunanistan’a kara yoluyla geçmek için Edirne’ye, deniz yoluyla geçiş için de sahil kesimlerine yöneldi. Çanakkale’den Antalya’ya kadar devam eden sahil bölümünden Yunan adalarına geçmeyi düşünen göçmenlerin bir kısmı Yunanistan kara sularına girdikten sonra Yunan Sahil Güvenlik botlarının müdahalesiyle karşılaştı. Yunan askerlerince, Türkiye kara sularına itilerek botlarının motoru alınan, botları delinmek istenen ve mavi sularda sürüklenen göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Özellikle 28 Şubat’tan sonra artışa geçen göçmen geçişlerinde İzmir’in Çeşme, Dikili, Menderes, Aydın’ın Didim ve Kuşadası, Çanakkale, Muğla’nın Bodrum ve Antalya’nın Kaş ilçelerinden denize açılan ve Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince geri itilen yaklaşık bin 164 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince Türkiye’ye getirildi.

BOTLARIN MOTORUNU SÖKTÜLER

Bu süreçte İzmir’in Çeşme ilçesinden denize açılan sığınmacıları taşıyan botun motoruna Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince el konuldu. Bir göçmen, Yunanların botlarının motorunu söktükten sonra kendilerini denize bıraktığını belirterek, “5 saat denizin ortasında kaldık. Bizden Türkiye’ye geri dönmemizi istediler” dedi.

38 göçmen karaya çıkarıldı

Muğla’nın Datça ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik botlardaki göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu ekipleri görevlendirildi. Datça açıklarındaki kurtarma operasyonunda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 Suriye, 14 Afganistan, 5 Filistin, 4 Mısır ve 1 Irak uyruklu 38 göçmen, güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Midilli’dekilere sınır dışı tehdidi

Yunan donanmasına ait “Rodos” isimli ulaştırma gemisi, 1 Mart’tan sonra adaya ayak basan ve yaklaşık bir haftadır gemide tutulan 450 göçmen ile Midilli Limanı’ndan ana karaya hareket etti. Yunan medyasında yer alan haberlerde, göçmenlerin Serez ve Malakasa’da yeni yapılan kapalı tip kamplara götürülecekleri belirtildi. Yunan hükümetinin 2 Mart’tan itibaren mülteci krizini önlemek amacıyla iltica başvurularını bir aylığına askıya alması nedeniyle, bu göçmenler sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Ancak, Yunanistan’ın bunu nasıl uluslararası hukuka aykırı şekilde gerçekleştireceği belirsiz.