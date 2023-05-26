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Dünya

Yunan medyası: Yunanistan Türkiye ile boy ölçüşemez

Yunan medyasında Türkiye ile ilgili haber ve analizlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Yunan SLpress internet sitesinde yayımlanan "Yunanistan neden Türkiye ile boy ölçüşemez?" başlıklı haber de bunlardan biri. Haberde Yunan ekonomisinin Türk ekonomisinin gerisinde kaldığı vurgulandı.

16:12 . 26/05/2023 Cuma
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Yunan medyası: Yunanistan Türkiye ile boy ölçüşemez

Yunan medyası: Yunanistan Türkiye ile boy ölçüşemez

Yunan medyasının Türkiye’ye olan ilgisi devam ediyor. Bu kez Türk ekonomisi, Yunan ekonomisiyle karşılaştırıldı. SLpress isimli internet sitesinde
“Yunanistan neden Türkiye ile boy ölçüşemez?”
başlıklı bir makale yer aldı.

Türk ekonomisinin mali verilerine yer verildi. Makalede,
“Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 905 milyar dolar iken, Yunanistan'ın 223 milyar dolar”
karşılaştırması yapıldı.

İki ülkenin ekonomisi arasındaki büyük farka dikkat çekilen makalede,
“Zaman Türkiye'nin lehine işliyor”
denildi.

Makalede,
“Türkiye sanayi, inşaat, tarımsal üretim, turizm gibi tüm sektörlerde etkileyici ekonomik büyüme göstererek başarılı oldu. Büyük bir güç haline geldi.”
ifadeleri yer alırken, Türkiye’nin dünyanın en büyük hafif ticari araç üreticisi konumunda olduğu da belirtildi.

Makalede Türkiye’nin pek çok alanda atak yaptığına işaret edildi ve Yunanistan’ın buna seyirci kaldığı yorumu yapıldı.



#Yunanistan
#Türkiye
#Ekonomi
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