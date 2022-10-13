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Yunan MGK’sında gündem Türkiye

Yunanistan’da Milli Güvenlik Kurulu’nu benzeri olan Savunma ve Dışişleri Konseyi (KYSEA) dünkü olağan toplantısında, enine boyuna Türkiye konusunu görüştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunan MGK’sında gündem Türkiye
KYSEA

Edinilen bilgilere göre, Başbakan Kiriakos Miçotakis başkanlığında toplanan KYSEA’da, Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında 3 Ekim’de Trablus’ta imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde ne yapabileceğine ilişkin senaryolar, Yunanistan’ın bu senaryolara göstereceği tepkiler ve sığınmacılar konusu ele alındı.

Hükümet Sözcüsü Yanis İkonomu “Toplantıda, Türkiye’nin bölgede ve Doğu Akdeniz’de devam etmekte olan tahrik edici tutumu ele alındı” dedi.

MERİÇ'TEKİ BARİYERİN GENİŞLETİLMESİ

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, İkonomu ayrıca, Yunanistan’ın silahlanma programının gidişatının, Meriç’teki bariyerin genişletilmesi konularının da toplantıda gündeme geldiğini belirtti.

  • KYSEA’nın Ağustos ayındaki toplantısında, Meriç’te halen 39 kilometre uzunluğundaki bariyerin 140 kilometre daha genişletilmesi kararlaştırılmıştı.

YUNAN KOMUTANDAN ADALARA PROVOKATİF ZİYARET

Bu arada, Yunan medyasına göre, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, bugün ve yarın Sakız, İpsara, Koyun ve Paşa adalarındaki askeri birlik ve karakolları teftiş edecek.

Sakız ve İpsara adaları 1923 Lozan Antlaşması gereğince gayrıaskeri statüde bulunmalarına rağmen, Yunanistan tarafından silahlandırıldı.

Koyun ve Paşa adaları ise uluslarararası antlaşmalarla Yunanistan’a bırakılan adalar listesinde bulunmuyor.

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