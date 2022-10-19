Dünya Yunan muhalif liderden göçmenleri boğduruyoruz itirafı Avrupa tarihe karşı bir suç işliyor
AVRUPA

Yunan muhalif liderden 'göçmenleri boğduruyoruz' itirafı: Avrupa tarihe karşı bir suç işliyor

Yunanistan'da muhalefetteki Mera25 partisinin lideri Yannis Varufakis, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkelerinin göçmenleri öldürdüğünü itiraf etti. "Göçmenleri engellemek adına sahil güvenliğimizde hizmet veren gençlere göçmenleri boğduruyoruz" diyen Varufakis, "Bu tarihe karşı bir suçtur" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Yunan muhalif liderden göçmenleri boğduruyoruz itirafı: Avrupa tarihe karşı bir suç işliyor
Yannis Varufakis

Kontra News televizyonuna konuşan Varufakis, Avrupalı liderlerin bir yandan göçmen karşıtı politikaları reddediyor görüntüsü verdiğini diğer yandan radikal sağa göz kırptığını belirterek, ikiyüzlü davranıldığı mesajını verdi.

Asırlardır Avrupa'nın diğer kıtalara göçmen gönderdiğini ifade eden Varufakis, şimdi bu göçün yönünün tersine döndüğünü dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi ne yapıyoruz? Aslında biz, İtalyanlar ve diğerleri, göçmenleri engellemek adına sahil güvenliğimizde hizmet veren gençlere göçmenleri boğduruyoruz. Tarihe karşı bir suçtur."

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