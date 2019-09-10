Dünya Yunan ordusu askeri mühimmatını kaybetti
AVRUPA

Yunan ordusu askeri mühimmatını kaybetti

Donanmaya ait askeri bir üsten "tanksavar füze, el bombası ve mühimmat" kaybolduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İlk yapılan incelemelere göre silah deposuna zorla girilme izi olmadığı tespit edildi.

Haber Merkezi AA
Yunan askeri güçleri (Fotoğraf: Arşiv)
Yunan askeri güçleri (Fotoğraf: Arşiv)

Yunanistan'ın İleryoz (Leros) Adası'ndaki donanma yerleşkesindeki silah deposundan bazı silahların ve mühimmatın kaybolması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yunan Donanmasından yapılan açıklamada, sayım sırasında kaybolduğu tespit edilen askeri mühimmat hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaybolan mühimmatın içerisin tanksavar füzeleri bile var

  • Yunan basınında yer alan bilgilere göre, kaybolan silahlar arasında "tanksavar füzeler, el bombası ve mühimmat" bulunurken, soruşturma için Ada'ya terörle mücadele ekiplerinin yer aldığı askeri ve emniyet birimleri sevk edildi.

Öte yandan, silah deposuna zorla girildiğine dair bir ize rastlanmadığı da belirtildi.

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