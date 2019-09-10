Yunan ordusu askeri mühimmatını kaybetti Donanmaya ait askeri bir üsten "tanksavar füze, el bombası ve mühimmat" kaybolduğunun tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. İlk yapılan incelemelere göre silah deposuna zorla girilme izi olmadığı tespit edildi.

Haber Merkezi 10 Eylül 2019, 19:58 Son Güncelleme: 10 Eylül 2019, 20:06 AA