Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Yunan sendikacılar Miçotakise karşı ayaklandı Başbakanlık binasının önünde Açız pankartı açtılar
AVRUPA

Yunan sendikacılar Miçotakis'e karşı ayaklandı: Başbakanlık binasının önünde 'Açız' pankartı açtılar

Yunanistan’da Miçotakis hükümeti, 2021 yılı için ayrılan savunma bütçesini 2,5 milyar avroya çıkarıldı. Ayrılan bütçe büyük tepki toplarken, ülkedeki üç sendika üyesi başkent Atina’daki başbakanlık sarayı önünde “Açız” pankartı açtı.

Ekonomik krizden çıkış arayan Yunanistan, limanlarını özelleştirmesinin ardından geçtiğimiz hafta ülkedeki müzelerde yer alan Antik ve Modern çağa ait tarihi eserleri 50 yıllığına kiralanmasına öngören yasayı mecliste oylamıştı.

Haber Merkezi DHA
Sendika üyeleri başbakanlık sarayı önünde “Açız” pankartı açtı.
Sendika üyeleri başbakanlık sarayı önünde “Açız” pankartı açtı.

Ekonomik darboğazda olmasına rağmen 2021 yılı için ayrılan savunma bütçesini 2,5 milyar avroya çıkaran Yunanistan’daki Kiryakos Miçotakis hükümetine silahlanmaya harcanan paraya üç sendika tepki gösterdi. Başkent Atina’da Başbakanlık Maksimu Sarayı önüne gelen hazır lokanta ve hazır yemek alanında hizmet veren önemli üç sendika üyesi “Açız” pankartı açtı.

Yunan ekonomisi çöküşte: Ülkenin ikinci stratejik limanı da satılıyor
DÜNYA
Yunan ekonomisi çöküşte: Ülkenin ikinci stratejik limanı da satılıyor


  • Başbakanlık önünde “Açız, batıyoruz” sloganları attı. Başbakanlık önünde nöbet tutan güvenlik güçleri devreye girerek, pankartları topladı. Üç sendika üyesinin Sintagma polis karakoluna götürüldüğü, ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı ifade edildi.

Yunanistan'da ekonomik krizin son mağduru
DÜNYA
Yunanistan'da ekonomik krizin son mağduru


Savunmaya harcanan pay 2.5 milyar euro

Ülkenin savunma bütçesi, 5,49 milyar avroya yükseltilirken, savunma bütçesi dahilindeki silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 2,5 milyar avroya çıkartıldı. Öte yandan, Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar dolarlık silahlanma harcaması yapacağını açıklamıştı. Ülkenin 10 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008'de 7,24 milyar avro olan askeri bütçesi, 2018'de 3,74 milyar avroya kadar düşmüştü. 2019 savunma bütçesini 3,38 milyar avro olarak belirleyen Atina yönetimi, buradaki silahlanma payını 542 milyon 779 bin avro düzeyinde tutmuştu. Bu yılki savunma bütçesi 3,97 milyar avro olurken, silahlanma harcamaları için ayrılan pay ise 540 milyon 692 bin avro seviyesinde kalmıştı.

Yunanistan ekonomik krize rağmen son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı
DÜNYA
Yunanistan ekonomik krize rağmen son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı


Tarihi eserler 50 yıllığına kiralanacak

Ekonomik krizden çıkış arayan Yunanistan, limanlarını özelleştirmesinin ardından geçtiğimiz hafta ülkedeki müzelerde yer alan Antik ve Modern çağa ait tarihi eserleri 50 yıllığına kiralanmasına öngören yasayı mecliste oylamıştı. Yunanistan Kültür Bakanlığı, ülkedeki müzelerden taşınabilir anıtları 25 yıllığına ödünç verme olanağı sağlayan ve bu süreci 25 yıl daha uzatma opsiyonu sunan tasarının, Yunan sanat ve kültürünün küresel ölçekte yansıtılmasına imkanı tanıyacağını belirtmişti.

Yunan muhalefetinden Miçotakis'e sert eleştiri: AB Zirvesi'nden çıkabilecek en kötü sonuç çıktı
DÜNYA
Yunan muhalefetinden Miçotakis'e sert eleştiri: AB Zirvesi'nden çıkabilecek en kötü sonuç çıktı
Abone Ol Google News
En zengini değiliz ama en cömertiz

'En zengini değiliz
ama en cömertiz'

​TBMM Başkanı Şentop parlamento başkanlarına konuştu.
İnsanlar ellemeye korkuyor

İnsanlar ellemeye korkuyor

Sırtında uyuşturucu zehir var ama çoğu balıktan daha lezzetli...
Oruç Reise hava kalkanı

Oruç Reis'e
hava kalkanı

​Türk Hava Kuvvetleri, 737 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
Macron koronavirüse yakalandı

Macron koronavirüse yakalandı

​Testi pozitif çıktı, kendisini 7 gün izole edecek.
Dışa bağımlılık bitti

Dışa bağımlılık bitti

Askeri haberleşme sisteminde bor ile yüzde 100 yerliliğe ulaşıldı.

Savunması<br>ortaya çıktı

Savunması
ortaya çıktı

Kayınvalidesini boğmaya kalkıştı "Virüs bulaşmasın diye" dedi.

Muhteşem ikili

Muhteşem ikili

Performanslarıyla sezona damga vurdular.

​Savunma Sanayi Başkanı Demir'den ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklama.
Arkadaşının boğazını kesti

Arkadaşının boğazını kesti

​Aldığı cep telefonunun parasını ödemediği için yapmış.
Acil serviste dehşet

Acil serviste dehşet

​Olayın ardından hastanede 'beyaz kod' verildi.
Geri adım atmayacağız

Geri adım atmayacağız

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin yaptırım kararına sert tepki.

Tepki çeken tente

Tepki çeken tente

Fransız tarzındaki tente görenleri şaşırttı.

İki ay içerisinde 92 kişinin canını aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.