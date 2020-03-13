Dünya Yunan zekası Fan taktiği ters tepti, gazdan kendileri etkileniyor
AVRUPA

Yunan zekası: 'Fan' taktiği ters tepti, gazdan kendileri etkileniyor

Yunanistan hudut birlikleri, sığınmacıların geçişini engellemek için attıkları gaz bombalarının tesirini artırmak amacıyla çalıştırdığı fanın azizliğine uğradı. Fanın oluşturduğu akım nedeniyle gaz bombalarının zaman zaman hedeflenen alandan geriye düşmesi nedeniyle Yunan güvenlik güçleri dumandan etkileniyor.

Haber Merkezi AA
Yunanistan'ın sert müdahaleleri nedeniyle 2 hafta içinde 3 sığınmacı yaşamını yitirirken, 2 bin 500'e yakın kişi de yaralandı.
Yunanistan'ın sert müdahaleleri nedeniyle 2 hafta içinde 3 sığınmacı yaşamını yitirirken, 2 bin 500'e yakın kişi de yaralandı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasından sonra Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, Yunanistan sınırına akın etti. Ancak güvnelik güçlerinin sert müdahalelerine maruz kalan mülteciler, 15 gündür bekliyor. Hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalede bulunuyor.

Yunan askerlerinden sınırda akılalmaz yöntem: Gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' kullanıyorlar
GÜNDEM
Yunan askerlerinden sınırda akılalmaz yöntem: Gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' kullanıyorlar

Yunan güvenlik güçleri, askeri araca dev fanlar yerleştirmişti.

Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
FOTOĞRAF 9
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Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor.
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Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.
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Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.
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Akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.
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Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, bu sayede sığınmacılara müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.
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Yunan sınır birliklerinin gazı attıktan sonra fanı çalıştırması görüntülere de yansıdı.
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Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.
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Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
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Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Yunanistan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda fan çalıştırmaya başladı.

Gaz bombaları olduğu yere düşüyor

Uzun süredir Türkiye'ye doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle gaz bombalarının etkisini artırmak amacıyla dün sınırdaki askeri araca monte edilmiş fanı çalıştırmaya başlandı. Ancak Yunan askerinin taktiği bu kez ters tepti. Fanın oluşturduğu akım yüzünden gaz bombalarının hedeflenen alandan geriye düşmesi nedeniyle sınır güçleri gazdan etkileniyor.

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