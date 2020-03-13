Yunan zekası: 'Fan' taktiği ters tepti, gazdan kendileri etkileniyor
Yunanistan hudut birlikleri, sığınmacıların geçişini engellemek için attıkları gaz bombalarının tesirini artırmak amacıyla çalıştırdığı fanın azizliğine uğradı. Fanın oluşturduğu akım nedeniyle gaz bombalarının zaman zaman hedeflenen alandan geriye düşmesi nedeniyle Yunan güvenlik güçleri dumandan etkileniyor.
Türkiye'nin sınır kapılarını açmasından sonra Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenler, Yunanistan sınırına akın etti. Ancak güvnelik güçlerinin sert müdahalelerine maruz kalan mülteciler, 15 gündür bekliyor. Hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalede bulunuyor.
Uzun süredir Türkiye'ye doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle gaz bombalarının etkisini artırmak amacıyla dün sınırdaki askeri araca monte edilmiş fanı çalıştırmaya başlandı. Ancak Yunan askerinin taktiği bu kez ters tepti. Fanın oluşturduğu akım yüzünden gaz bombalarının hedeflenen alandan geriye düşmesi nedeniyle sınır güçleri gazdan etkileniyor.