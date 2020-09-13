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Dünya Yunandan ağır tahrik Yunanistan bugün Meis Adasında bir provokasyona daha imza atacak
AVRUPA

Yunan'dan ağır tahrik: Yunanistan bugün Meis Adası'nda bir provokasyona daha imza atacak

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Meis adasında sözde kurtuluş törenine katılacak. Sakellaropulu, uluslararası anlaşmalar gereği üzerinde askeri uçağın dahi uçamayacağı adaya 4 F16 jeti refakatinde, orduya ait helikopterle gidecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Meis Adası
Meis Adası

Doğu Akdeniz’de gerilimi sürekli yükselten Yunanistan, tehlikeli bir adım daha atıyor. Sistematik biçimde tahriklerini sürdüren Yunanistan, Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe sayarak askeri statüden arındırılmış olan Ege’deki adalara silah ve asker yığdı. Türkiye’nin haklı bir şekilde yürüttüğü sismik arama faaliyetlerini engellemek için her yolu deneyen ve Avrupalı devletlere Ankara’yı şikayet eden Atina şimdi de Meis Adası’nda üst düzey katılımla kurtuluş töreni yapacak.

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ANLAŞMALARI ÇİĞNEYECEKLER

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası’nın sözde 77. kurtuluş yıl dönümü sebebiyle bugün adayı ziyaret edecek. Yunan cumhurbaşkanının adaya gelişi ise yine uluslararası anlaşmalar çiğnenerek sağlanacak. Önce Atina’dan Rodos’a geçecek olan Sakelaropulu, buradan Chinook tipi askeri helikopterle Meis Adası’na inecek. Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın, iki ada arasında yapacağı bu kısa yolculuğa bir radar uçağı ve 4 F-16 savaş uçağının da eşlik edeceği öğrenildi.

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SINIRIMIZDA SAVAŞ UÇAKLARI

Sakelaropulu’nun, Meis Adası’ndaki kutlama törenlerine katılacak olmasından dolayı Yunanistan Silahlı Kuvvetleri de alarma geçti. Yunan cumhurbaşkanına Lozan ve Paris anlaşmalaırna rağmen savaş uçaklarıyla eşlik edecek olan Yunanistan’ın denizden de adaya yakın olan bölgelerde fırkateynlerini de teyakkuzda halinde bekleteceği öğrenildi. Yunan cumhurbaşkanı Sakelaropulu’un adadaki törenler sırasında Yunan SAT ve SAS komandoları tarafından korunacağı, Yunan hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ise Meis adası üzerinde ve etrafında güvenlik uçuşları gerçekleştireceği öğrenildi.

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18 savaş jeti 4 fırkateyn 4 helikopter

  • Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa’dan alacakları silah sistemleri konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. ‘Ordu gücünü, işlevselliğini ve etkinliğini artırma adına bazı kararlar aldıklarını’ dile getiren Miçotakis, “Mevcut Mirage uçaklarının yerine 18 adet Fransız Rafale’den oluşan yeni bir filo kuracağız. MEKO fırkateynlerini de modernize edip 4 yeni fırkateyn ve 4 Romeo helikopterini deniz kuvvetlerine dahil edeceğiz. Kara, deniz ve hava kuvvetleri için yeni tanksavarlar, ağır torpidolar ve güdümlü füzeler satın alacağız. 5 yıllık program çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi 15 bin yeni askerlerle güçlendireceğiz ve savunma sanayisini faaliyete geçireceğiz” diye konuştu. Ekonomik olarak zaten batık durumdaki Yunanistan’a yeni silah satışları en çok Fransa’yı sevindirdi. Fransız Savunma Bakanı Florence Parly, savaş uçaklarının satışına ilişkin anlaşmanın gelecek aylarda imzalanacağını aktardı. Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar avroluk savunma harcaması yapacağını açıklamıştı. Bunun 1,5 milyar avrosunu ‘acil alımlar’ oluşturuyor.

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