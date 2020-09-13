Yunan'dan ağır tahrik: Yunanistan bugün Meis Adası'nda bir provokasyona daha imza atacak

Doğu Akdeniz’de gerilimi sürekli yükselten Yunanistan, tehlikeli bir adım daha atıyor. Sistematik biçimde tahriklerini sürdüren Yunanistan, Lozan ve Paris anlaşmalarını hiçe sayarak askeri statüden arındırılmış olan Ege’deki adalara silah ve asker yığdı. Türkiye’nin haklı bir şekilde yürüttüğü sismik arama faaliyetlerini engellemek için her yolu deneyen ve Avrupalı devletlere Ankara’yı şikayet eden Atina şimdi de Meis Adası’nda üst düzey katılımla kurtuluş töreni yapacak.

Katerina Sakelaropulu

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a uyarı: Kalkıp adaların etrafında 'zodiac'larla dolaşıyorlar. Yanlış yollara girmeyin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin, 'Yeri geldiği zaman 'komşu, komşu, komşu' diyorsun. O zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme. Yalnız kalırsın' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ANLAŞMALARI ÇİĞNEYECEKLER

Yunan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Meis Adası’nın sözde 77. kurtuluş yıl dönümü sebebiyle bugün adayı ziyaret edecek. Yunan cumhurbaşkanının adaya gelişi ise yine uluslararası anlaşmalar çiğnenerek sağlanacak. Önce Atina’dan Rodos’a geçecek olan Sakelaropulu, buradan Chinook tipi askeri helikopterle Meis Adası’na inecek. Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın, iki ada arasında yapacağı bu kısa yolculuğa bir radar uçağı ve 4 F-16 savaş uçağının da eşlik edeceği öğrenildi.

OYNAT 00:00 Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Bazı ülkelerin dolduruşuna gelmeyin, şımarıklıktan vazgeçin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin yaptıkları görüşme sonrası ortak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yanlış adımlar atarsanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz gereği neyse tereddütsüz yaparız' dedi. BiP'te paylaş

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SINIRIMIZDA SAVAŞ UÇAKLARI

Sakelaropulu’nun, Meis Adası’ndaki kutlama törenlerine katılacak olmasından dolayı Yunanistan Silahlı Kuvvetleri de alarma geçti. Yunan cumhurbaşkanına Lozan ve Paris anlaşmalaırna rağmen savaş uçaklarıyla eşlik edecek olan Yunanistan’ın denizden de adaya yakın olan bölgelerde fırkateynlerini de teyakkuzda halinde bekleteceği öğrenildi. Yunan cumhurbaşkanı Sakelaropulu’un adadaki törenler sırasında Yunan SAT ve SAS komandoları tarafından korunacağı, Yunan hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ise Meis adası üzerinde ve etrafında güvenlik uçuşları gerçekleştireceği öğrenildi.

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18 savaş jeti 4 fırkateyn 4 helikopter

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa’dan alacakları silah sistemleri konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. ‘Ordu gücünü, işlevselliğini ve etkinliğini artırma adına bazı kararlar aldıklarını’ dile getiren Miçotakis, “Mevcut Mirage uçaklarının yerine 18 adet Fransız Rafale’den oluşan yeni bir filo kuracağız. MEKO fırkateynlerini de modernize edip 4 yeni fırkateyn ve 4 Romeo helikopterini deniz kuvvetlerine dahil edeceğiz. Kara, deniz ve hava kuvvetleri için yeni tanksavarlar, ağır torpidolar ve güdümlü füzeler satın alacağız. 5 yıllık program çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi 15 bin yeni askerlerle güçlendireceğiz ve savunma sanayisini faaliyete geçireceğiz” diye konuştu. Ekonomik olarak zaten batık durumdaki Yunanistan’a yeni silah satışları en çok Fransa’yı sevindirdi. Fransız Savunma Bakanı Florence Parly, savaş uçaklarının satışına ilişkin anlaşmanın gelecek aylarda imzalanacağını aktardı. Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar avroluk savunma harcaması yapacağını açıklamıştı. Bunun 1,5 milyar avrosunu ‘acil alımlar’ oluşturuyor.

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