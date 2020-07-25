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Dünya Yunanistan yasta Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü
AVRUPA

Yunan’ın Ayasofya’daki cuma namazı için yas ilan etti, bayraklar yarıya indirildi

Yunanistan yasta: Atina Ayasofya yüzünden çılgına döndü

Ayasofya Camii’nin yeniden ruhuna kavuşması tüm dünyada yakından takip edilirken, Yunanistan çılgına döndü. Başkentinde cami olmayan tek Avrupa ülkesi olan Yunanistan’da, matem çanları çalındı, bayraklar yarıya indirildi. Yas tutanlar arasında BAE medyası da vardı. Reuters ‘Binlerce Türk toplandı’ yazarken, Deutsche Welle ‘Erdoğan’ın gençlik hayali gerçek oldu’ dedi. Amerikan Washington Post, haberi ‘Ayasofya’da ilk Cuma namazı’ başlığıyla duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistan'da Ayasofya için yas ilan edildi.
Yunanistan'da Ayasofya için yas ilan edildi.

Başkentinde cami olmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan’da Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra cami hüviyetine yeniden kavuşmasının hazımsızlığı yaşanıyor. Yunanistan’da birçok kilisede bayraklar yarıya indirilirken, matem çanları çalındı. Agrinio ve Patras kentlerindeki kiliselerden matem çanları çalınırken, akşam saatlerinde de ilahiler okunacağı duyuruldu. Yunan televizyonları da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Kur’an tilaveti dahil olmak üzere yaşananları canlı olarak yayınladı.

Yunanistan Başpiskoposu İeronimos adeta kin kustu.

CUMA VAKTİNDE ÇANLAR ÇALINDI

Cuma namazının kılındığı saatlerde, tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi. Selanik ve Patras’taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin “kurtarılması” için Meryem Ana’ya dua edildi.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Yunan Kilisesi Başpsikoposu İeronimos, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesini skandal sözlerle “dine aykırı bir kirletme” diye tanımladı. İeronimos, “Bugün tüm Hristiyan alemi için bir yas günü” dedi. İeronimos, akşam özel bir ayin düzenleyeceğini ve Akathist ilahisinin söyleneceğini belirtti. Yunan geleneğine göre, aynı ilahi İstanbul’un fethinden önce de okunmuştu. İeronimos, Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye’nin Ayasofya’yı cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti.

Rumlar Ayasofya’nın ibadete açılmasını kiliselerde çan çalarak protesto etti
OYNAT 00:00
Rumlar Ayasofya’nın ibadete açılmasını kiliselerde çan çalarak protesto etti
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması Yunanistan ve Güney Kıbrıs'taki kiliselerde çanlar çalınarak protesto edildi.


BAE YAS TUTTU

Muhammed bin Zayid

Türkiye karşıtı politikaları ile bilinen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Arabiya internet sitesi Ayasofya’da 86 yıl aradan sorna kılınan Cuma namazını “’Hristiyanlar yas gününde Erdoğan’ın kararına karşı birleşti’” provokatif manşetiyle vererek Yunan medyası ile adeta sözbirliği yaptı. BAE haber sitesi, Yunanistan Başbikoposu İeronimos ile ABD Katolik Kilisesi’nin tepkilerini haberleştirdi.

ERDOĞAN DEDİĞİNİ YAPTI

Yunanistan medyası İstanbul’dan gün boyu canlı yayın yaptı.
  • Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı’ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, “Hristiyanlar için kara gün”, “Erdoğan dediğini yaptı” şeklinde yorumlarda bulundu. Televizyon kanalları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami içerisinde namaz öncesinde Kur’an-ı Kerim okumasını da ekranlarına canlı olarak aktardı. Bir diğer Yunan medyası Naftemporiki’de cuma namazı öncesi yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat incelendiği, Ayasofya girişindeki Ortodoks sembolünün dün değiştirildiği açıklandı. Eleftherostypos’taki haberde Ayasofya’da fresklerin beyaz perdelerle kaptıldığı, yerlere turkuaz rengi halılar serildiği detayı paylaşıldı. Kathimerini’de yer alan haberde ise bugün Ayasofya’ya bin ila bin 500 kişinin gelmesinin beklendiği söylenerek, yer kısmındaki alanların hasar görmemesini sağlamak için iki kat keçe kullanıldığı bilgisi verildi.

Dünya medyasından yoğun ilgi

Yabancı basında Ayasofya'ya ilişkin çıkan haberler

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Yabancı basında Ayasofya'ya ilişkin çıkan haberler

***

Yabancı basında Ayasofya'ya ilişkin çıkan haberler

Kılınan Cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde tarihi bir gün yaşandı. Ayasofya’da kılınan ilk Cuma namazının oluşturduğu yankı dünya basınındaki manşetlerde yer buldu. Açılış için Müslüman coğrafyalardan ve Avrupa ülkelerinden gelen medya mensupları, Ayasofya meydanında kendileri için oluşturulan platformda yayın yaptı. Amerikan Washington Post (WP) gazetesi Ayasofya’da kılınan Cuma namazını, “Türkiye’de müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya’da ilk Cuma namazı” başlıklı haberi ile duyurdu. Katar merkezli haber kanalı El Cezire, “Müslümanlar, Ayasofya’da 86 yılın ardından ilk kez dualar okuyor” başlığını kullandı. Çin’in 24 saat İngilizce yayın yapan haber kanalı CGTN Ayasofya’daki Cuma namazına ilişkin görüntüleri, “İkonik Ayasofya’da ilk Cuma namazı” başlığı ile canlı yayınlıyor. Haber ajansı AP’nin haberinde “Hristiyanlığın en büyük sembollerinden” diye bahsettiği Ayasofya’da 86 yıl sonra yaşanacak tarihi gün bekleniyor ifadesi kullanıldı. İngiliz Reuters haber ajansı da tarihi gelişmeyi son dakika olarak abonelerine duyurdu. Alman Deutsche Welle (DW), Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasına yönelik yaptığı haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlik hayalinin gerçek olduğunu ifade etti. Alman devlet televizyonu ARD, önce kilise daha sonra cami ve son olarak müze statüsünde olan Ayasofya’nın kılınan cuma namazı ile tekrar cami statüsü kazanacağını ifade etti.

Yunanların Ayasofya hazımsızlığı: Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir
OYNAT 00:00
Yunanların Ayasofya hazımsızlığı: Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya'nın Camii olmasının ardında açıklama yaptı. Yunan ve Hristiyanların hazımsızlığını dile getiren Miçotakis, ''Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir. Biz, Rum Ortodoks Hristiyanlar için, Ayasofya bugün her zaman olduğundan daha fazla ruhumuzda yer alıyor'' dedi.


Pence’ye ‘Ayasofya’ cevabı

  • ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Amerikan Ortodoks Başpiskoposu Elpidophoros ile yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından “Ayasofya’nın tüm inançlar için ilham ve tefekkür kaynağı olarak ulaşılabilir kalması” mesajının ardından, Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç’tan yanıt geldi. Pence’in paylaşımına verdiği yanıtta, Kılıç, “Ayasofya, tüm inançlar için açık kalacaktır. Son 500 yıldır olduğu şekilde, tarihi mozaikler korunacaktır” ifadesini kullandı. Kılıç ayrıca, Pence’e “Başpiskopos Elpidophoros, aynı şeyi Yunanistan’daki Osmanlı Müslümanlarının mirası için söyleyebiliyor mu?” sorusunu yöneltti.

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
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Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.
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İsrail gazetesi Haaretz yazarı Fishman: Erdoğan'ın Kur'an okuması ile ürperdim, kimse bu olayın büyüklüğünü küçümseyemez

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı, gün boyu dünya basını tarafından yoğun ilgi gördü.Yazıları İsrail gazetesi Haaretz'de yayınlanan Amerikalı akademisyen Louis Fishman ise çok çarpıcı bir yorum yaptı. Fishman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya Camii'ndeki Kur-an'ı Kerim tilaveti anların fotoğrafını "Ben bile ürperdim. Bir noktada suskunlaştım ve içim birçok duyguyla karıştı. Kimse bu olayın büyüklüğünü hafife alamaz/küçük göremez" yorumu ile birlikte paylaştı.


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