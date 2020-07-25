Ayasofya seferi: Tarihi tanıklık etmek için yüzlere kilometre yol geldiler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, sadece İstanbul’dan değil Türkiye’nin dört bir yanından alana akın etti. Bazı belediyeler özel seferler düzenlerken, vatandaşların çoğu da kendi imkanlarıyla İstanbul’a geldi. Ankara’nın Mamak Belediyesi 1453 Ankaralıyı, “Başkent’ten Payitaht’a” sloganıyla İstanbul’a taşıdı. İlçeden namaza gelen 67 yaşındaki Elife Kemer, “Tek emelim Ayasofya’da bir Cuma namazı kılmaktı. İnşallah Rabbim kılmayı nasip eder. Ankara Mamak’tan buralara kadar geldim. Başkentin, Ankara’nın buraya selamını getirdim. Allah Cumhurbaşkanımız’dan razı olsun” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen vatandaşlar alana akın etti.

OYNAT 00:00 Gençler 'Allahu Ekber Kebira' nidalarıyla Ayasofya yürüyor Heyecanla beklenen gün geldi. Danıştay'ın kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 86 yıl sonra 'cami' statüsüne kavuşan Ayasofya, bugün kılınacak Cuma Namazı ile ibadete açılacak. Bu tarihi anda Ayasofya Camii'nde Cuma namazı kılmak isteyen gençler tekbir getirerek Çemberlitaş'tan namazın kılınacağı alana doğru ilerledi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Ayasofya'da sabah namazı: Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın etti 86 yıl aradan sonra bugün kılınacak cuma namazı ile ibadete açılacak olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi hazırlıklar ve güvenlik önlemleri dolayısıyla vatandaş girişine kapatıldı. Ancak gece boyu Ayasofya çevresinde bekleyen vatandaşlar sabah namazını hep birlikte kıldı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 37 Ayasofyaya bilet alarak değil abdest alarak girme vaktimiz gelmiştir Rabbim bize nice güzel fetihler nasip eyle. Dermanımız davamızda gizlidir. Lütfen gercek ol Ayasofya Şu notu unutmayın Reis 15 temmuz 14:53'te açar Ayasofya'yı. Biz seni hep cami bildik. O gün, hep birlikte Allahu Ekber! Göğe doğru yükselen minarelerine müminlerin tekbirleri, salavatları, aminleri eşlik etsin. Yükselsin minareden tekbir sesleri Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya.. Ve yaklaşıyor yaklaşmakta olan Ayasofya'nın cami olmasını istemeyenlere inat #AyasofyaCamidir. Ayasofya, Ey muhteşem mabet; Gel etme, Bizi terketme!... Bizler, Fatih'in torunları, yakında putları devirip, Yine seni camiye çevireceğiz. Seni görmek için gittiğim İstanbul'a İçinde namaz kılmak için de gideceğim inşallah. Ayasofya'yı, artık önüne geçilmez bu sel açacak... Bekleyin gençler!.. Biraz daha rahmet yağsın... Sel yakındır. Çok şükür, bu güne kadar hep cami diye telafuz ettim Ayasofya'nın değerini anlamını bilemeyen,bilmek istemeyen batı özentisi cahillerin artık susma vakti geldi. Ayasofya İstanbul Fethinin sembolüdür. O kadar şehidi boşuna mı verdik? Ayasofya müze veya kilise değil camiidir. Ayasofya’ya halı almak ne demek?Ayasofya’ya halı olurum.. Bundan böyle #AyasofyaCamidir diyeceksiniz! Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes.. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es.. Ayasofya namazın yeniden dirilişi imanın tazelenişi olmalı Sabredenlere mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir. Hasretle beklenen, o kardan aydınlık sabahlara doğru... Secde ettiğimiz an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir. Kaybettiklerimizi bir bir geri alıyoruz. #AyasofyaCamidir Bir gün gelecek #Kudüs de özgürlüğüne kavuşacak! Bugünleri gösteren yüce Rabbime hamd olsun. #AyasofyaCamidir #AyasofyaCamidir bize Fatih'in emanetidir.. Ne demişti Necip Fazıl:gençler bugün mü, yarın mi bilmem fakat, Ayasofya açılacak! Zulüm 2020'de bitti diyeceğiz! Ey İslam’ın nuru, Türklüğün gururu Ayasofya! Bir akıl gelecek ki ; akıllar delirecek. Bu yıl #15Temmuz tarihî bir âna şahitlik edecek! Türkiye’nin istiklâl ve istikbal mücadelesinde bir milat olarak tarihe geçecek... Bir Cuma ansızın gelebiliriz... Onu müze yapıp zincire vuran zihniyet utansın! Zulüm bitti Ayasofya.. Hasret sona eriyor. Ayasofya asliyetine kavuşuyor. Ver Mehteri! Sana ulaşmak için kerpetenlerle Sur'un dişlerini söktük! #AyasofyaCamidir gecenin gündemi oldu: Ayasofya'ya bilet alarak değil abdest alarak girme vaktimiz gelmiştir Danıştay'ın, 1934'te Bakanlar Kurulu kararı ile müzeye dönüştürülen Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için açılan davanın kararını yarın açıklaması beklenirken gece saatleri boyunca Twitter'da #AyasofyaCamidir hashtagine zirveye oturdu. Kullanıcılar Ayasofya'nın tekrar cami olması için binlerce tweet attı. İşte o paylaşımlardan bazıları.... BiP'te paylaş

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GELENEKSEL KIYAFETLE GELDİLER

Ankara Dikmen’den kendi imkanlarıyla namaza gelen Türker ailesinden Yusuf Türker, “Duygularımı nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum. Çok heyecanlıyız. Tüm ailecek bu coşkuyla haftalarca yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Bursa Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü Derneği üyeleri de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne, özel kıyafetlerini giyerek geldi. Dernek üyelerinden Şakir Turan, ilk Cuma namazını kılmak için alana girmeye çalıştıklarını ancak yoğunluk nedeniyle içeriye giremediklerini ifade etti.

OYNAT 00:00 Yunanların Ayasofya hazımsızlığı: Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya'nın Camii olmasının ardında açıklama yaptı. Yunan ve Hristiyanların hazımsızlığını dile getiren Miçotakis, ''Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir. Biz, Rum Ortodoks Hristiyanlar için, Ayasofya bugün her zaman olduğundan daha fazla ruhumuzda yer alıyor'' dedi.

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AYIBI DÜZELTENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Sakarya’dan da yüzlerce vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne otobüslerle geldi. Vatandaşlardan Davut Karpuz, “Türk” deyince tüm dünyanın aklına Müslümanlık geliyor. Böyle bir atmosferde Ayasofya’nın bu şekilde müze olarak kalması gerçekten ayıptı. Bu ayıbı düzeltenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. İşçi Şah İsmail Özdemir de yıllardır müze olarak kullanılan bir ibadethanenin yeniden cami yapılmasının heyecanını yaşadıklarını anlattı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namazı kılmak için gelen 15 Temmuz Gazileri ile şehit yakınları tekbirler getirerek mehteran ekibiyle beraber Ayasofya’ya yürüdü.

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ÜZÜNTÜ SEVİNCE DÖNÜŞTÜ

İzmir’den 5 kişilik arkadaş grubuyla İstanbul’a gelen radyo programcısı Mehmet Bozdağ ise Türkiye’nin her yerinden Ayasofya’nın tarihi, milli, manevi bilincini ve farkındalığını yaşayan birçok kişinin açılışa katıldığını anlattı. Açılış için Samsun Terme’den otostopla İstanbul’a gelen Ali Kemal Evlioğlu da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namazını kılacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. “Yılların vermiş olduğu üzüntüyü sevince çevirdik. Mutluluğumuzun sebebi bu” diyen Evlioğlu, tekrardan otostopla memleketine döneceğini söyledi.

Özel paraya yoğun ilgi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen basılan özel para.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen bastığı özel paralara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel en fazla 5 bin gümüş ve 10 bin bronz bastırılan hatıra paraları almak için vatandaşlar kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binası önünde erken saatlerde sıra oldu. İsimleri ve TC kimlik numaraları alınan vatandaşlara daha sonra sırayla para satışı yapıldı.

HAYAT Şükür kavuşturana 'Diriliş Günü': Ayasofya'dan bugün kılınacak Cuma Namazı ile yeniden ezan ve dua sesleri yükselecek

HAYAT Sultanahmet esnafından Ayasofya Camii'nden taşan cemaate muhteşem sürpriz: Sokaklara serdikleri kilimleri üzerinde namaz kılanlara hediye ettiler

Kurbanlık koçla geldiler

Ayasofya'nın açılışı için kurban kesildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılış programına ailesi ile gelen Adnan Bilkay, Ayasofya’nın 86 yıl sonra cami olarak tekrar açılmasına çok sevindiklerini söyledi. Yanlarında kurbanlık koç getirdiklerini dile getiren Bilkay, “Allah rızası için getirdik. Gönlümüzden koptu. Burada kesmek istiyoruz. Kestikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” diye konuştu. Adnan Bilkay ve kardeşi Seyfettin Bilkay, koçu kesecek kasap bulabilmek için Ayasofya Meydanı’ndan ayrıldı.

OYNAT 00:38 Togo'da Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla kurban kesildi Batı Afrika ülkesi Togo'da, Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşılandı. Sokode kentinde, İstanbul'un fethinin sembolü ve İslam dünyasında büyük öneme sahip Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararından ötürü dualar edildi. Togo Nur Derneği mensupları, Ayasofya'nın ibadete açılması dolayısıyla kurban kesti. BiP'te paylaş

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Dünya Müslümanları için de bir milat

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde namaz kılmak için dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı. Hindistan’dan gelen Gohari Imam, Ayasofya’da namaz kılmanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Bugün sadece Türkler için değil tüm Müslümanlar için önemli bir gün. Dünyadaki bütün Müslüman toplulukları için son derece önemli. Ben de ayrıca tarihe şahitlik etmiş oluyorum. 20-30 yıl sonra bunu akrabalarıma ve arkadaşlarıma anlatacağım” dedi. Çadlı Muhammed Nur, arkadaşlarıyla namaz kılıp dua edeceğini belirterek, “Bugün gerçekten güzel ve önemli bir gün. İslam alemi için çok önemli. Burada olduğum için mutluyum” dedi.

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FOTOĞRAF 7 Kuzey Makedonya’daki merkezi camilerde cuma namazı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılması vesilesiyle şükür secdesi yapıldı ve dua edildi. Kuzey Makedonya’daki merkezi camilerde cuma namazı öncesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılması vesilesiyle şükür secdesi yapıldı ve dua edildi. Afyonkarahisar'da vatandaşlar cuma namazı sonrası şükür secdesi yaptı. Sivas'ta, bir derneğin üyeleri, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından bugün cuma namazı sonrası şükür kurbanı kesti. Sivas'ta, bir derneğin üyeleri, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından bugün cuma namazı sonrası şükür kurbanı kesti. Kurbanlar ve secdeler ile Ayasofya'ya kavuşmanın şükrünü yerine getirdiler Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılması vesilesiyle Türkiye'deki ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar şükür secdesi yaptı ve dualar etti. Bazıları ise sevincini ve şükrünü kurban keserek yerine getirdi. BiP'te paylaş

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ALLAH RAZI OLSUN

Sai Serrah

Pakistanlı Mehmet Refik de “Camiyi açtığı için Allah Erdoğan’dan razı olsun. Allah bütün Müslümanlardan razı olsun” şeklinde konuştu. Kadınlar bölümünde cuma namazı için saf tutan Somali asıllı ABD’li Sai Serrah da çok mutlu olduğunu dile getirdi. Burada namaz kılmak için Amerika’dan geldiklerini anlatan Sai Serrah, “Çocuklarımla ve eşimle birlikte geldim. Bugün mükemmel bir gün. Bundan ötürü gurur duyuyorum, çok onurluyum” ifadelerini kullandı.

TARİHİ BİR AN

Şuayip Doktor ve ailesi

***

Abdulvahap Öztürk

Kazakistanlı Abdulvahap Öztürk de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde namaz kılacakları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Kazakistan’dan gelirken, Ayasofya’nın bugün ibadete açılacağını bilmiyorduk. Annem ve oğlumla geldik. Burada namaz kılmak bize de nasip oldu” diye konuştu. Keşmir’den üç çocuğu ve eşiyle Ayasofya’da namaz kılmak için gelen Şuayip Doktor da çok önemli ve tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirtti.

OYNAT 00:00 Ayasofya'nın bekçisi Gli Ayasofya'nın demirbaşı Gli, 2004 yılından beri bu kutsal mekanın bekçiliğini yapıyor. Ayasofya'ya gelenler onu görmeden ayrılmadığı gibi onun için gelenler dahi oluyor. Ayasofya'nın cami olmasıyla Gli'ye ne olacağı merak konusu oldu. Gli, halinden gayet memnun. Ayasofya Camii halıları üzerinde miskin miskin yatıyor.

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86 yıllık hasrete tatlı son

TÜGVA temsilcilikleri tarafından namaz sonrası tatlı ikramında bulunuldu.

86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerde şükür duaları edildi, Cuma’ya gelen vatandaşlara tatlı ikramları yapıldı. Adıyaman, Ordu, Osmaniye, Kırşehir, Bayburt ve Kahramanmaraş’ta da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcilikleri tarafından namaz sonrası tatlı ikramında bulunuldu. Palandöken Belediyesi ise, bu tarihi güne özel maske tasarladı. Üzerinde Ayasofya’nın fotoğraflarının bulunduğu maskeler, ilçede bulunan camilerde cemaate dağıtıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlara Cuma namazı sonrası şerbet ikram etti. Çorum’da ise Ayasofya’nın ibadete açılması törenle kutlandı, Mehteran Takımı konser verdi. Sivas’ta bir dernek şükür için 8 adet koyun kesti.

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Ayasofya-i Kebir Camii ehil ellere emanet

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde görevlendirilen imam ve müezzinler

Kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde görevlendirilen imam ve müezzinler, ulusal ve uluslararası çevrelerdeki İslam hukuku çalışmalarıyla, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarında dünya birincilikleriyle tanınıyor. Tarihi yapının Baş İmamı Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Bir diğer imam Hafız Ferruh Muştuer ise 2015’te Kuveyt’de düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi oldu. Hafız Bünyamin Topçuoğlu da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda 3 kere Türkiye, bir kere de dünya birinciliği bulunuyor. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik ve Rıdvan Akbaş da Türkiye çapında ödüller kazanmışve Ayasofya-i Kebir Camii’ne müezzin olarak atanan isimler.