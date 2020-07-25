Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma Namazı için İstanbul'a gelen vatandaşlar tarihi anlara şahitlik etti
Ayasofya seferi: Tarihi tanıklık etmek için yüzlere kilometre yol geldiler
86 yıl sonra Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar akın etti. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen 7’den 70’e birçok vatandaş, Ayasofya’daki ilk Cuma namazı için belirlenen alanları doldurdu. Gelen vatandaşlar, caminin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde, 86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, sadece İstanbul’dan değil Türkiye’nin dört bir yanından alana akın etti. Bazı belediyeler özel seferler düzenlerken, vatandaşların çoğu da kendi imkanlarıyla İstanbul’a geldi. Ankara’nın Mamak Belediyesi 1453 Ankaralıyı, “Başkent’ten Payitaht’a” sloganıyla İstanbul’a taşıdı. İlçeden namaza gelen 67 yaşındaki Elife Kemer, “Tek emelim Ayasofya’da bir Cuma namazı kılmaktı. İnşallah Rabbim kılmayı nasip eder. Ankara Mamak’tan buralara kadar geldim. Başkentin, Ankara’nın buraya selamını getirdim. Allah Cumhurbaşkanımız’dan razı olsun” dedi.
Ankara Dikmen’den kendi imkanlarıyla namaza gelen Türker ailesinden Yusuf Türker, “Duygularımı nasıl ifade edebileceğimi bilemiyorum. Çok heyecanlıyız. Tüm ailecek bu coşkuyla haftalarca yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Bursa Alpler Geleneksel Okçuluk Kulübü Derneği üyeleri de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne, özel kıyafetlerini giyerek geldi. Dernek üyelerinden Şakir Turan, ilk Cuma namazını kılmak için alana girmeye çalıştıklarını ancak yoğunluk nedeniyle içeriye giremediklerini ifade etti.
Sakarya’dan da yüzlerce vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne otobüslerle geldi. Vatandaşlardan Davut Karpuz, “Türk” deyince tüm dünyanın aklına Müslümanlık geliyor. Böyle bir atmosferde Ayasofya’nın bu şekilde müze olarak kalması gerçekten ayıptı. Bu ayıbı düzeltenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi. İşçi Şah İsmail Özdemir de yıllardır müze olarak kullanılan bir ibadethanenin yeniden cami yapılmasının heyecanını yaşadıklarını anlattı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namazı kılmak için gelen 15 Temmuz Gazileri ile şehit yakınları tekbirler getirerek mehteran ekibiyle beraber Ayasofya’ya yürüdü.
İzmir’den 5 kişilik arkadaş grubuyla İstanbul’a gelen radyo programcısı Mehmet Bozdağ ise Türkiye’nin her yerinden Ayasofya’nın tarihi, milli, manevi bilincini ve farkındalığını yaşayan birçok kişinin açılışa katıldığını anlattı. Açılış için Samsun Terme’den otostopla İstanbul’a gelen Ali Kemal Evlioğlu da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde ilk namazını kılacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. “Yılların vermiş olduğu üzüntüyü sevince çevirdik. Mutluluğumuzun sebebi bu” diyen Evlioğlu, tekrardan otostopla memleketine döneceğini söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açıldığı günün anlam ve önemine binaen bastığı özel paralara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Koleksiyonerlere yönelik açılış tarihine özel en fazla 5 bin gümüş ve 10 bin bronz bastırılan hatıra paraları almak için vatandaşlar kurumun Beşiktaş’ta bulunan genel müdürlük binası önünde erken saatlerde sıra oldu. İsimleri ve TC kimlik numaraları alınan vatandaşlara daha sonra sırayla para satışı yapıldı.
Kurbanlık koçla geldiler
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin açılış programına ailesi ile gelen Adnan Bilkay, Ayasofya’nın 86 yıl sonra cami olarak tekrar açılmasına çok sevindiklerini söyledi. Yanlarında kurbanlık koç getirdiklerini dile getiren Bilkay, “Allah rızası için getirdik. Gönlümüzden koptu. Burada kesmek istiyoruz. Kestikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız” diye konuştu. Adnan Bilkay ve kardeşi Seyfettin Bilkay, koçu kesecek kasap bulabilmek için Ayasofya Meydanı’ndan ayrıldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde namaz kılmak için dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, tarihi bir güne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadı. Hindistan’dan gelen Gohari Imam, Ayasofya’da namaz kılmanın heyecanını yaşadığını belirterek, “Bugün sadece Türkler için değil tüm Müslümanlar için önemli bir gün. Dünyadaki bütün Müslüman toplulukları için son derece önemli. Ben de ayrıca tarihe şahitlik etmiş oluyorum. 20-30 yıl sonra bunu akrabalarıma ve arkadaşlarıma anlatacağım” dedi. Çadlı Muhammed Nur, arkadaşlarıyla namaz kılıp dua edeceğini belirterek, “Bugün gerçekten güzel ve önemli bir gün. İslam alemi için çok önemli. Burada olduğum için mutluyum” dedi.
Pakistanlı Mehmet Refik de “Camiyi açtığı için Allah Erdoğan’dan razı olsun. Allah bütün Müslümanlardan razı olsun” şeklinde konuştu. Kadınlar bölümünde cuma namazı için saf tutan Somali asıllı ABD’li Sai Serrah da çok mutlu olduğunu dile getirdi. Burada namaz kılmak için Amerika’dan geldiklerini anlatan Sai Serrah, “Çocuklarımla ve eşimle birlikte geldim. Bugün mükemmel bir gün. Bundan ötürü gurur duyuyorum, çok onurluyum” ifadelerini kullandı.
TARİHİ BİR AN
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Kazakistanlı Abdulvahap Öztürk de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde namaz kılacakları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Kazakistan’dan gelirken, Ayasofya’nın bugün ibadete açılacağını bilmiyorduk. Annem ve oğlumla geldik. Burada namaz kılmak bize de nasip oldu” diye konuştu. Keşmir’den üç çocuğu ve eşiyle Ayasofya’da namaz kılmak için gelen Şuayip Doktor da çok önemli ve tarihi bir güne şahitlik ettiklerini belirtti.
86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerde şükür duaları edildi, Cuma’ya gelen vatandaşlara tatlı ikramları yapıldı. Adıyaman, Ordu, Osmaniye, Kırşehir, Bayburt ve Kahramanmaraş’ta da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcilikleri tarafından namaz sonrası tatlı ikramında bulunuldu. Palandöken Belediyesi ise, bu tarihi güne özel maske tasarladı. Üzerinde Ayasofya’nın fotoğraflarının bulunduğu maskeler, ilçede bulunan camilerde cemaate dağıtıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi de vatandaşlara Cuma namazı sonrası şerbet ikram etti. Çorum’da ise Ayasofya’nın ibadete açılması törenle kutlandı, Mehteran Takımı konser verdi. Sivas’ta bir dernek şükür için 8 adet koyun kesti.
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Ayasofya-i Kebir Camii ehil ellere emanet
Kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde görevlendirilen imam ve müezzinler, ulusal ve uluslararası çevrelerdeki İslam hukuku çalışmalarıyla, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma yarışmalarında dünya birincilikleriyle tanınıyor. Tarihi yapının Baş İmamı Kurra Hafız Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Bir diğer imam Hafız Ferruh Muştuer ise 2015’te Kuveyt’de düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birincisi oldu. Hafız Bünyamin Topçuoğlu da Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda 3 kere Türkiye, bir kere de dünya birinciliği bulunuyor. Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik ve Rıdvan Akbaş da Türkiye çapında ödüller kazanmışve Ayasofya-i Kebir Camii’ne müezzin olarak atanan isimler.