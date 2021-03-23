Yunanistan Başbakanı Miçotakis halkın gelişini protesto ettiği ABD uçak gemisinde: İş birliğimiz yüksek seviyede

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kurmaylarıyla birlikte Girit Adası'ndaki Suda Üssü'nde konuşlanan ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'i ziyaret etti.

"ABD ile iş birliğimiz son derece yüksek bir seviyede"

Miçotakis, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları ile Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen eğitimden sonra Suda Üssü'ne gelen ABD uçak gemisini ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "ABD ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliği son derece yüksek bir seviyede." dedi.

"Joe Biden'a teşekkür ederim"

Gemide bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Miçotakis, iki ülke arasındaki bağların her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek Yunanistan'ın bağımsızlığının 200. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan ABD Başkanı Joe Biden'e teşekkür etti.

Miçotakis'e ayrıca gemide, Yunanistan'ın ABD'den satın alacağı MH-60R tipi helikopterler de yakından tanıtıldı.

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Eisenhower'in gelişi protesto edilmişti

Eisenhower'in Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Suda Üssü'ne gelişi, 20 Mart günü bazı gruplar tarafından protesto edilmişti.

Üssün bulunduğu Hanya bölgesindeki Dikastiria Meydanı'nda toplanan göstericiler, ABD karşıtı sloganlar atarak ABD ile Yunanistan'ın askeri konularda iş birliği yapmamasını istemişti.

Grup tarafından yayımlanan bildiride, "Eisenhower'in adamıza gelişi bölge halkına güven duygusu aşılamıyor. Aksine korku ve güvensizlik duyguları doğuruyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, geminin ikmal yapılması için Suda Üssü'ne geldiği ifade edildi.